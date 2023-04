In Soedan is de angst voor een nieuw gewapend conflict weer terug

Er kunnen geen twee hanen dienen op één erf. In Soedan dreigt een gewapend conflict binnen de nationale strijdkrachten, tussen Abdel Fattah Burhan, de legerleider en president van Soedan, en zijn tweede man generaal Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti, hoofd van een voormalige militiegroep.

De Soedanezen werden donderdagochtend wakker met het alarmerende bericht van het Soedanese leger dat de paramilitaire strijdmacht van Hemedti troepen mobiliseert in de hoofdstad Khartoem en andere steden. Zijn strijdkrachten zouden inmiddels honderdduizend man omvatten. In het noorden bij de stad Merowe zouden ze bij een legerbasis de luchthaven willen bezetten waar ook Egyptische militairen zijn gelegerd. „Een botsing tussen de soldaten van formeel hetzelfde leger zal verschrikkelijk voor Soedan zijn”, zegt een Soedanese journalist.

Uit alle delen van het land komen berichten over de soldaten in zandkleurige uniformen van Hemedti die strategische posities innemen. In het westelijke Darfur zouden ze zich bij de regionale hoofdstad Al Fashar verzamelen.

De militaire bewegingen bij Merowe in het noorden kunnen een ontvlammingspunt vormen door de aanwezigheid daar van honderden Egyptische militairen, die daar twee jaar geleden werden gestationeerd vanwege een ruzie tussen Egypte en Ethiopië over een omstreden dam in de Blauwe Nijl. In de machtsstrijd in Soedan steunt Egypte Burhan, Hemedti is geallieerd aan enkele Golfstaten.

Staatsgreep

De al langer smeulende spanningen tussen Burhan en Hemedti bereikten de afgelopen weken een crescendo tijdens overleg tussen burgergroepen en de legerleiders over een overdracht aan een burgerbewind. Onderdeel van deze besprekingen zijn de integratie van de militie in het reguliere leger. Burhan wil die samenvoeging in twee jaar laten geschieden, Hemedti in tien jaar. Het was ooit de bedoeling dat Burhan en Hemedti toezicht zouden houden op de democratische overgang na de val van president Omar al-Bashir, die dertig jaar aan de macht was en werd afgezet bij een volksopstand in 2019. Maar in oktober 2021, enkele weken voordat Burhan zou aftreden als hoofd van het overgangsregime, leidde hij een staatsgreep waarbij alle burgerpolitici uit hun ambt werden gezet. Hemedti steunde de coup maar toen deze de situatie in Soedan alleen maar deed verslechteren, noemde hij de staatsgreep een vergissing. Sindsdien dreigt hun strijd voor individueel gewin het land verder te destabiliseren.

Hoge leiders van zowel het oude reguliere leger als de militie zitten in zaken. Al onder Bashir mochten generaals bedrijven opzetten en zo gingen ze een groot deel van de economie controleren. Hemedti heeft een goudmijn in Darfur en wordt op het hoogste niveau ontvangen in de Golfstaten en ook in Moskou, waar hij vlak voor de invasie van Oekraïne op de rode loper liep.

Pro-democratiedemonstaties

Hemedti behoort tot de giftige erfenis van Bashir. Het verhaal van hoe een ongeschoolde lange man met de sarcastische glimlach van een ondeugend kind zich kon opwerken tot de bijna machtigste man van Soedan, blijft een mysterie. Hij was een kamelenhandelaar uit buurland Tsjaad en werd leider van de Janjaweed, een door Bashir ingezette militie die het begin deze eeuw op moorddadige wijze opnam tegen Darfuri van Afrikaanse afkomst. Toen de strijd in Darfur voorbij was, nam Bashir de Janjaweed, die inmiddels de Rapid Support forces gingen heten, op in het nationale leger. Ze zijn moedige woestijnvechters en Hemedti kocht moderne wapens voor hen. Maar ze zijn niet goed opgeleid en veel generaals van het oude reguliere leger verafschuwen zijn ongeletterde bushstrijders. Onder de bevolking worden ze gevreesd door hun harde optreden tegen pro-democratiedemonstranten die nog vrijwel wekelijks in verscheidene steden plaatshebben.

De burgeractivisten die op het punt stonden een deal te sluiten met het leger over een nieuw burgerregime hebben weinig te winnen bij een strijd binnen het leger. Op de achtergrond speelt een strijd om invloed met de moslimfundamentalisten die onder Bashir de scepter zwaaiden. Zij wonnen de afgelopen tijd weer aan invloed en wedden op Burhan om hun belangen te behartigen.