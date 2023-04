Huren dalen, maar huurwoning in stad nóg duurder

De huurprijzen van vrijesectorwoningen in de vijf grootste Nederlandse steden zijn in het eerste kwartaal van 2023 gestegen. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden noteert huurwoningenplatform Pararius in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam een stijging van de vierkantemeterprijs van meer dan 4 procent. In Eindhoven was dat 2,3 procent en in Utrecht 1,4 procent. Gemiddeld over het hele land daalden de vierkantemeterprijzen juist met 1,9 procent.

‘Gevolg van kabinetsbeleid’

Amsterdam blijft wat het huren van een woning betreft de duurste stad van Nederland. Na een stijging van 5,8 procent betalen huurders daar nu gemiddeld 25,68 euro per vierkante meter.

Nieuwe huurders betaalden landelijk gemiddeld 16,85 euro per vierkante meter per maand.

Pararius, een van de grootste huurwoningenplatformen van Nederland, schrijft de stijging toe aan nieuw kabinetsbeleid.

Dat zet beleggers ertoe aan om woningen te verkopen in plaats van aan te houden voor de verhuur. Daardoor neemt het aantal huurwoningen in de vrije sector af.

Volgens Pararius was er bijna een vijfde minder aan vrijesectorwoningen beschikbaar dan in dezelfde periode vorig jaar.

Vanaf 1 januari 2024 moeten verhuurders zich houden aan een puntensysteem, waarbij de maximale huurprijs van een woning wordt vastgesteld.

Met het nieuwe beleid wil minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting, CDA) de woekerhuren aan banden leggen.

Volgens Pararius stegen de vierkantemeterprijzen in drie kwart van de (middel)grote Nederlandse steden. Dat de landelijke prijstrend toch dalende was, komt onder meer omdat de huurwoningen in de vijf grootste steden nog maar 38 procent uitmaken van het totale aanbod, tegenover 51 procent vorig jaar.

Drenthe goedkoop, maar stijgt wel

Alleen in de provincies Noord-Holland en Utrecht daalden de gemiddelde prijzen met circa 1,5 procent.

In de overige tien provincies werden huurwoningen juist duurder. Drenthe spant de kroon, met een prijsstijging van 18,1 procent ten opzichte van een jaar geleden. Nieuwe huurders in Drenthe betalen nu gemiddeld 12,86 euro per vierkante meter, ver onder de gemiddelde vierkantemeterprijs van 16,86 euro.