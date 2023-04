Hoe de Nederlandse geheime dienst journalisten bespioneerde

Een grote groep journalisten werd na de Tweede Wereldoorlog afgeluisterd en gevolgd door de Nederlandse geheime dienst, de BVD. Redacteur Bart Funnekotter dook in het archief en ontdekte dat hele redacties werden afgeluisterd. Maar hij zag ook dat journalisten werkten als mol. En die geschiedenis geeft ons mogelijk inzicht in hoe de geheime dienst nu te werk gaat.

Lees ook het stuk van Bart Funnekotter en Joep Dohmen: Bij ‘verdachte journalisten’ werd door geheime dienst BVD een kanttekening geplaatst: ‘Heftige linkse sympathieën’

