Ghana keurt als eerste nieuw ‘wereldveranderend’ malariavaccin goed

Ghana heeft als eerste een nieuw malariavaccin goedgekeurd voor kinderen tussen de 5 en 36 maanden. Dat melden internationale media donderdag. Het land acht het vaccin – dat de naam R21 heeft – veilig en effectief genoeg. De wetenschappers die het vaccin hebben ontwikkeld, werkzaam aan de Universiteit van Oxford, omschrijven het medicijn als „wereldveranderend”.

Uit een in september gepubliceerd onderzoek in Burkina Faso bleek dat het R21-vaccin bij 80 procent van de in totaal vierhonderd gevaccineerden effectief was wanneer zij drie doses kregen. Wel moeten ze dan een jaar later een booster toegediend krijgen. De Indiase vaccinfabrikant Serum Institute of India – waarmee de Universiteit van Oxford een overeenkomst heeft gesloten – kan jaarlijks zo’n tweehonderd miljoen vaccins gaan produceren. De huidige productie van het sinds een paar jaar gebruikte vaccin RTS,S (merknaam Mosquirix) staat hiermee in schril contrast: slechts vijftien miljoen vaccins per jaar.

Dat een land een vaccin eerder goedkeurt dan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is zeer ongebruikelijk. De VN-organisatie zou goedkeuring wel overwegen, schrijft de BBC. Volgens de WHO zijn in totaal honderd miljoen vaccins nodig om 25 miljoen kinderen te beschermen tegen malaria.

Jaarlijks sterven meer dan 600.000 mensen, onder wie veel kinderen in Afrika, aan malaria. Een effectief vaccin ontwikkelen was lange tijd te moeilijk, vanwege de hoge resistentie van de parasieten tegen antimalariamiddelen.

Lees ook dit artikel over het eerdere vaccin RTS,S, dat verspreiding van de ziekte tegengaat