Fors minder tomaten en komkommers geteeld door hoge energieprijzen

De hoeveelheid glasgroenten die in 2022 in Nederland werd geoogst, is gedaald met 7,9 procent ten opzichte van een jaar ervoor. Vooral tomaten en komkommers moesten het ontgelden: die werden respectievelijk 12,5 en 9,1 procent minder geoogst. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in vrijdag gepubliceerde cijfers.

Voor de krimpende opbrengsten is een duidelijke boosdoener aan te wijzen: de gestegen energieprijzen. De groenten worden hoofdzakelijk in stroomslurpende kassen verbouwd, een dure grap in het jaar waarin energieprijzen tot recordhoogten klommen. De oogst aan kastomaten slonk in een jaar tijd met 110 miljoen kilo naar 770 miljoen kilo. Bij komkommers betrof het een iets kleinere afname, van ruim 9 procent, tot 400 miljoen kilo.

Lees ook: De supermarkt bepaalt in welke tomatenkas het licht aan blijft

Ook werd minder efficiënt geteeld: de opbrengst per hectare glasgroenten daalde met 7,6 procent naar 356 ton. De kastomatenteelt kampte zelf met een terugloop van 11 procent. De totale hoeveelheid glastuinbouwgrond bleef in 2022 met vijfduizend hectare ongeveer gelijk.

Uitzonderlijke aubergine

Er was een lichtpuntje binnen de sector: de aubergine. De paarse vrucht was de enige waarvan de oogst toenam. Het telen van aubergines en paprika’s kan ook in de winter op energiezuinige wijze worden gedaan, waardoor dit proces minder afhankelijk is van de stroomkosten.

Hoewel 2022 een opvallend zwaar jaar was voor de glastuinbouw lagen de oogsten nog steeds hoger dan een decennium eerder. Over de volle breedte ging dat om een plus van 5,4 procent. Van aubergines en paprika werd zelfs respectievelijk 40,4 en 26,1 procent meer geteeld. De tomaat is de afgelopen tien jaar juist minder populair geworden, getuige de afname van 4,3 procent.