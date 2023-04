Feyenoord komt een aantal keer goed weg tegen AS Roma

Met veel geduld, hier en daar wat geluk en zorgvuldig, geconcentreerd voetbal heeft Feyenoord donderdagavond AS Roma verslagen. Zwaarbevochten was de 1-0 zege, in het eerste duel in de kwartfinale van de Europa League. Feyenoord wint op meerdere vlakken. Want het bleef, voor zover bekend, een avond zonder noemenswaardige incidenten.

Het bereiken van de halve finale zal nog een complexe onderneming worden, gezien de vele kansen die AS Roma kreeg. Volgende week donderdag is de return in Rome. Het treffen, een reprise van de Conference League-finale van vorig jaar, geeft ook een aardig doorkijkje wat Feyenoord te wachten staat mocht het volgend seizoen in de Champions League spelen. Dat is de verwachting nu de landstitel voor het grijpen ligt. Dan is de voorlopige conclusie dat Feyenoord Europees tot veel in staat is, maar ook nog aanvalskracht tekortkomt voor de absolute top.

Feyenoord wist dat het onder een vergrootglas lag na het aanstekerincident in het thuisduel tegen Ajax, vorige week woensdag. Stadionspeaker Peter Houtman waarschuwt vroeg op de avond voor het afsteken van vuurwerk en het gooien van voorwerpen. Bijna smekend: „Jongens, gebruik je hersens, laat het alsjeblieft achterwege.”

Voor Feyenoord is er veel aan gelegen dat het niet opnieuw misgaat. Zeker met de waarnemers van de UEFA op de tribune; de club heeft een lange historie van zware boetes bij de Europese voetbalbond. De controles bij de toegangspoorten zijn geïntensiveerd, blijkt uit de lange rijen voor de wedstrijd. Hier en daar staan plukjes met extra stewards in knaloranje hesjes, voor toezicht.

Het lage vak direct achter de dug-outs waarvandaan de aansteker tegen Ajax werd gegooid, houdt Feyenoord leeg om herhaling te voorkomen. Alleen aan die zijde hangen, vanwege de televisieregistratie, géén hoge netten tegen het gooien van voorwerpen.

Opblaasbare spullen

Vuurwerk blijft uit, ongetwijfeld tot grote opluchting van de clubleiding. In de lentezon tonen supporters een bonte verzameling van opblaasbare palmbomen, strandballen en zwembanden. Het wordt gezien als een ludieke actie. En mogelijk een verwijzing naar de wedstrijd tegen AS Roma in 2015, waarin de arbiter het spel stillegde nadat een grote opblaasbare banaan het veld werd opgegooid – de scheidsrechter vermoedde dat dit tegen een zwarte speler van AS Roma gericht was.

Een helft lang moet Feyenoord zich machteloos hebben gevoeld tegen AS Roma, dat de aanvalsdrang van de thuisploeg eenvoudig weet te beteugelen. Feyenoord wil jagen op de bal, snel voetbal spelen, met combinaties, maar het loopt op tegen de ervaren, uitgekookte ploeg van coach José Mourinho.

De Nederlandse uitgangspunten van verzorgd, aanvallend voetbal lopen vaker stuk op de georganiseerde, defensieve manier waarop Mourinho zijn ploegen laat spelen. Drie keer wist hij Nederlandse coaches te verslaan in Europese finales – Louis van Gaal (Bayern München) in 2010, in 2017 het Ajax van Peter Bosz en vorig seizoen dus met AS Roma Arne Slot en Feyenoord. „In het voetbal heb je veel dichters. Maar dichters winnen niet veel prijzen”, zei Mourinho na de finale in 2017 over de aanvallende speelwijze van Ajax.

Ook nu wordt Feyenoord een helft lang vrij eenvoudig geneutraliseerd, door een blok van drie reuzen van centrale verdedigers bij AS Roma. Feyenoord-spits Santiago Giménez, de laatste weken geprezen, wordt geconfronteerd met de wetten van de Europese top. Hij krijgt in de fysieke man-tegen-man-gevechten nauwelijks voet aan de grond tegen de ervaren Engelse international Chris Smalling.

Het moet bij Feyenoord van de flanken komen. Maar ook daar loopt het vast. De technisch begaafde Oussama Idrissi probeert het aan de linkerkant keer op keer tegen de gretige back Nicola Zalewski, maar komt er niet langs. En als hij al even ruimte heeft, is er wel een centrale verdediger van AS Roma die het dichtloopt.

Iets meer power

Pas kort na rust lukt het voor het eerst om een overlap te creëren als Feyenoord-linksback Quilindschy Hartman eroverheen dendert – maar het leidt ondanks de ruimte niet tot een kans. Dan nog niet.

Even later komt Feyenoord er weer door aan de linkerkant, via Idrissi. De thuisploeg speelt met iets meer power, iets meer durf dan in de eerst helft. Idrissi geeft verrassend een hoge teruggetrokken bal, die als een duiveltje uit een doosje beheerst door Mats Wieffer wordt gevolleerd. Via een stuit belandt hij in de verre hoek, buiten bereik van doelman Rui Patricio: 1-0.

Feyenoord komt enkele keren zeer goed weg. Diezelfde Wieffer maakt, volgens de arbitrage, kort voor rust hands, bij een corner van AS Roma. Maar aanvoerder Lorenzo Pellegrini schiet op de paal, rechts van de teruggekeerde doelman Justin Bijlow, die naar de goede hoek duikt. De Kuip veert op, van euforie.

Kort na het openingsdoelpunt zwijnt Feyenoord opnieuw. Uit een corner valt een zeer gevaarlijke kopbal van AS Roma wonderlijk genoeg niet binnen. En tien minuten later mist AS Roma-aanvaller Stephan El Shaarawy, al vroeg ingevallen voor de geblesseerde Paulo Dybala, een opgelegde kans. Feyenoord zal daarna nog vaker ternauwernood ontsnappen.

Zinderend is de slotfase. Feyenoord loopt op het tandvlees, probeert te overleven. Het krijgt nog enkele kansjes – zoals een afstandsschot van aanvoerder Orkun Kökcü, dat net naast gaat.

Het zal volgende week nog een flinke klus worden voor Feyenoord in het uitverkochte Stadio Olimpico. De Europa League is voor AS Roma nog de enige kans op een prijs dit seizoen. In de competitie staat het derde, met maar liefst 21 punten achterstand op koploper Napoli. En in het bekertoernooi werd het in eigen stadion uitgeschakeld door laagvlieger Cremonese.

Slot stelde dinsdag dat AS Roma in eigen stadion moeilijk te verslaan is, wat maar ten dele klopt. In Rome verloor de ploeg dit seizoen in totaal al zes keer in Rome, waaronder in de Europa League van Real Betis. AS Roma zal ten aanval moeten trekken, op zoek naar een goal, en dat zal ruimte geven aan Feyenoord.