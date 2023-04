Defensie gaat meer informatie geven over militaire leveringen aan Oekraïne

Defensie maakt voortaan meer informatie openbaar over de militaire leveringen die aan Oekraïne worden gedaan. Dat schrijft minister van Defensie Kajsa Ollongren (D66) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. De krijgsmacht voegde direct de daad bij het woord en publiceerde een overzicht van het sinds de inval van 24 februari 2022 geschonken materieel.

Met de toegenomen transparantie hoopt Defensie het draagvlak onder de Nederlandse bevolking voor de steun aan Oekraïne te behouden. Ook kan het beschikbaar stellen van meer informatie het maatschappelijk debat over de steun ten goede komen, aldus Ollongren. Tevens spreekt zij van „signaalwerking richting zowel Oekraïne als Rusland”.

Op het gepubliceerde overzicht is te zien dat Nederland 196 YPR-pantservoertuigen en 45 T-72-tanks aan Kyiv heeft geschonken. Ook doneerde Defensie acht PzH2000-pantserhouwitsers en twee Patriot-lanceerinstallaties met de bijbehorende raketten. Verder werden diverse mitrailleurs, mobiele bruggen, drones, mijnenjagers en veldhospitalen en -keukens geleverd. „Nederland heeft inmiddels ter waarde van 1,2 miljard euro aan militaire steun geleverd aan Oekraïne”, aldus Defensie. Nederland kreeg 202,9 miljoen euro van de Europese Vredesfaciliteit, een EU-fonds bedoeld om internationale veiligheid en vrede te bevorderen.

Niet alle militaire leveringen zullen publiekelijk worden gemaakt. „De operationele veiligheid blijft leidend” in de keuze wat wel of niet gepubliceerd wordt, meldt Defensie. Het ministerie zegt dat het kabinet verwacht dat de oorlog nog lang zal duren. „Zonder militaire steun kan Oekraïne deze strijd niet volhouden”, aldus Ollongren. „De uitkomst van deze strijd is ook bepalend voor onze veiligheid in Europa.”

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: ‘Medewerker militaire basis was verantwoordelijk voor Pentagonlek’