In een naburig dorp vind ik een portemonnee met bankpasjes, een rijbewijs, wat andere kaarten en 100 euro cash geld erin. Thuis zie ik op een van de kaarten een telefoonnummer. De dame aan de lijn geeft mij het mobiele nummer van de persoon op het rijbewijs. Na telefonisch contact haalt hij de portemonnee bij mij thuis op. Met enige moeite hoor ik hem „bedankt” zeggen. Na een uur belt de man weer. Ik verwacht dat hij misschien wat explicieter bedankt. Maar nee. Hij vraagt: „Goedemiddag, hoe komt u eigenlijk aan mijn nummer?”

