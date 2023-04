Amsterdamse basisschool sluit deuren vanwege TikTok-bedreiging: ‘Better safe than sorry’

Basisschool Samenspel in Amsterdam-Zuidoost blijft donderdag dicht vanwege een bedreiging die woensdag via TikTok is geuit. Dat bevestigt een woordvoerder van het schoolbestuur desgevraagd. Over de inhoud en de afzender van het dreigement wil de school niets zeggen, in verband met het lopende politieonderzoek.

„Het schoolbestuur heeft woensdag tot laat in de avond overlegd”, aldus de schoolwoordvoerder. „Uiteindelijk hebben we besloten: better safe than sorry.” Het bestuur kon „zich goed voorstellen” dat ouders hun kinderen tenminste donderdag waarschijnlijk niet in de klas zouden willen, wat meespeelde bij de beslissing. Of Samenspel ook na donderdag gesloten blijft, is onduidelijk.

Dat de dreiging reëel is, is allerminst zeker. „Meestal blijken dit soort dreigementen minder serieus dan ze klinken, maar we kunnen het risico niet nemen niets te doen”, aldus de politie Amsterdam. „Wij hebben in Amsterdam gelukkig nooit een aanslag op een school hoeven verijdelen.”

Dergelijke dreigementen zijn meestal gericht tegen middelbare scholen. Dat nu ook een basisschool het mikpunt is van een dreiging, is uitzonderlijk. Vorige week maandag ontving de Zaanse vmbo-school Pascal Zuid een anonieme dreigmail met bijgevoegd foto’s van een vuurwapen. Na overleg met de politie besloot het Pascal Zuid een dag gesloten te blijven „vanwege de onrust bij medewerkers, ouders en leerlingen”. Volgens de politie bleven nog twee andere scholen in Zaandam ook uit voorzorg dicht.