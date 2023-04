Veertig fotografen presenteren en verkopen hun darlings op foto-event in Amsterdam

Met zijn werk streeft Fotograaf des Vaderlands Marwan Magroun ernaar de hedendaagse beeldcultuur toegankelijker en inclusiever te maken. In zijn serie ‘Aicha from the Cave’ (2020), die Magroun gemaakt heeft in Marokko, zien we het gezin van Aicha (op de foto is haar dochter te zien). Aicha is een alleenstaande moeder van vijf kinderen. Zoekende hoe een thuis te vinden in het nomadenbestaan, vond ze een grot in een berg waar zij en haar kinderen lang hebben kunnen wonen. Door dit verhaal is er een inzamelingsactie gestart om voor Aicha en haar kinderen een woning te bouwen. Dit is gelukt. Foto Marwan Magroun