Twee mensen aangehouden tijdens bezoek Macron aan Universiteit van Amsterdam

Een man en een vrouw zijn woensdag aangehouden tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Ze zijn op Macron afgerend en schreeuwden Franse leuzen, meldt een woordvoerder van de politie. Ze zijn aangehouden voor het verstoren van de openbare orde en bedreiging. Een van de twee demonstranten zou vlak voor zijn arrestatie „on est là” hebben gezegd, een lied dat veel klonk bij de protesten tegen de pensioenhervorming.

Op beelden van zender AT5 is te zien hoe een persoon op de president afrent, maar al snel door beveiligers wordt tegengehouden. Macron bezocht samen met koning Willem-Alexander de bètafaculteit van de UvA. Een lezing van Macron in Den Haag dinsdagavond werd ook al verstoord door betogers die vanaf het balkon naar de president schreeuwden en spandoeken uitrolden. Daarop stond onder meer dat Macron president van „geweld en hypocrisie” zou zijn.

De Franse president kwam dinsdag voor een tweedaags staatsbezoek aan in Amsterdam, samen met zijn vrouw Brigitte. Woensdag bezoekt Macron nog samen met Rutte de Vermeertentoonstelling in het Rijksmuseum. Macron ligt in eigen land zwaar onder vuur vanwege het doordrukken van een pensioenhervorming, waar het parlement tegen was. Al weken zijn daardoor protesten in het land.

