Splitsing EY van de baan na Amerikaanse weerstand

De accountants en de consultants van EY gaan toch niet uit elkaar. EY, een van de vier grootste accountants- en adviesconcerns van de wereld, staakt voorlopig het plan om het bedrijf op te splitsen.

Dat heeft de wereldwijde leiding dinsdag bekendgemaakt aan zijn partners en overige medewerkers. De belangrijkste reden is dat de Amerikaanse tak van EY, goed voor pakweg 40 procent van de wereldwijde omzet, een scheiding niet ziet zitten.

Project Everest noemde EY het project dat moest leiden tot een splitsing in twee onafhankelijke financieel-economische dienstverleners. De accountants zouden de naam EY houden, de bedrijfsadviseurs zouden een nieuwe naam krijgen.

Het zou de grootste verandering in de accountancy zijn in twintig jaar. EY wil het concern splitsen, omdat twee losstaande bedrijven meer diensten aan meer klanten zouden kunnen aanbieden dan één concern.

Regelgeving in onder meer de VS en Nederland, die is ingevoerd na het Enron-schandaal in 2001, verbiedt consultants óók de financiële cijfers te controleren van een bedrijf. En andersom. Zo moeten allerlei vormen van belangenverstrengeling worden voorkomen.

EY wil niet langer ‘nee’ verkopen als een klant waarvoor het concern al de boekencontrole doet om bedrijfsadvies vraagt, of andersom.

EY werkte al meer dan een jaar aan Project Everest. Het zou volgens de Britse zakenkrant Financial Times al honderden miljoenen dollars hebben besteed aan de voorgenomen splitsing.

Deze week werd echter bekend dat de directie van de Amerikaanse tak van EY niet verder wil gaan met Project Everest. De Amerikanen zouden onder meer weinig zien in het voornemen om het bedrijfsonderdeel dat belastingadvies geeft in tweeën te knippen en te verdelen over de consultants en accountants. Zo zou die expertise te veel verwateren, was de vrees in de VS. In een memo aan het personeel schrijft de wereldwijde directie: „Gezien het strategisch belang van onze Amerikaanse firma voor Project Everest, stoppen we met het werken aan het project.”

Een bedrijfstransformatie lijkt desondanks niet geheel van de baan. „Wij geloven dat de organisatie een strategische flexibiliteit moet hebben om een nieuwe verandering te ondergaan in de toekomst”, zo staat in het interne memo.

Gevolgen Nederland onbekend

Wat de gevolgen zijn van de afgeblazen scheiding voor EY Nederland is nog onbekend, zegt een woordvoerder van de Nederlandse tak. De 249 partners van EY Nederland zouden pas stemmen over Project Everest na hun Amerikaanse en Britse collega’s. Voor de vijfduizend werknemers in Nederland verandert voorlopig niets, zegt de woordvoerder.

Het afgelopen fiscale jaar (tot en met juni 2022) was voor EY wereldwijd „een van de meest succesvolle jaren in de bedrijfsgeschiedenis met de sterkste groei in twintig jaar”. EY – met PwC, Deloitte en KPMG de ‘Big Four’ van de accountancy – haalde in 2022 een omzet van 45,4 miljard dollar (41,3 miljard euro). Dat was 13,7 procent meer dan het jaar ervoor.