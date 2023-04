Russische oppositieleider Navalny ziek, vermoedens van nieuwe vergiftiging

De gevangen Russische oppositieleider Aleksej Navalny is ziek. Hij is in vijftien dagen meer dan acht kilo kwijtgeraakt en afgelopen zaterdag moest de ambulance voor hem worden gebeld omdat hij last van hevige maagkrampen had. De vicepresident van Navalny’s anticorruptie-organisatie, Anna Veduta, deelde woensdag met persbureau AP haar vermoedens dat de 46-jarige oppositieleider regelmatig kleine doses gif toegediend krijgt, via de niet te identificeren pillen die hij moet slikken.

In het strafkamp waar hij een gevangenisstraf van negen jaar uitzit wegens „fraude en minachting voor het hof” wordt Navalny om de haverklap in de krappe isoleercel geplaatst. Ook nu weer brengt hij solitair zijn dagen door, zegt zijn woordvoerder tegen AP. Via Twitter heeft Navalny dinsdag laten weten dat hij met ingang van afgelopen maandag vijftien dagen in de isoleercel moet blijven. Wat er met hem aan de hand is weet hij niet: een diagnose kreeg hij zaterdag niet.

Het is niet de eerste keer dat de mensen die Ruslands belangrijkste oppositiefiguur omringen claimen dat zijn gezondheid door de Russische autoriteiten expres wordt aangetast. In 2021 ging het eveneens plots slecht met hem en vreesden zijn bondgenoten voor zijn leven. Het duurde toen lang voordat hij fatsoenlijke medische hulp kreeg, waarna hij in hongerstaking ging. In 2020 werd hij al eens eerder vergiftigd, volgens onderzoekscollectief Bellingcat door de Russische inlichtingen- en veiligheidsdienst FSB.

Lees ook: Strafkamp Navalny is gericht op het breken van gevangenen