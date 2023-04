Republikeins Congreslid aangeklaagd vanwege herhaaldelijke kritiek op vervolging Trump

De officier van justitie van Manhattan Alvin Bragg, de man die ook de vervolging van ex-president Donald Trump heeft ingesteld, heeft het Republikeinse Congreslid Jim Jordan aangeklaagd. Dat melden diverse Amerikaanse media dinsdag. Bragg beschuldigt Jordan ervan het onderzoek naar Trump te hebben gehinderd.

De Republikein, die voorzitter is van de commissie voor rechtspraak in het Amerikaanse Congres, liet zich de afgelopen tijd meermaals negatief uit over de vervolging van Trump. Deze commissie wil de vervolging van de ex-president gaan onderzoeken. Bragg is van mening dat politici zich niet moeten bemoeien met de rechtsgang. Volgens hem is er sprake van een „ongrondwettelijke aanval” op zijn persoon. Bragg, een democraat, wordt sinds de aanklacht tegen Trump ernstig bedreigd.

Lees ook: ‘Slappe’ misdaadbestrijder die juist te streng zou zijn voor Trump

Bragg spreekt ook over een „campagne van intimidatie en obstructie”. Hij vindt dan ook dat de commissie van Jordan zich niet over de zaak van Trump moet buigen. Jordan beweert onder meer dat Bragg handelt onder „politieke druk van linkse activisten”.

Jordan uitte op Twitter zijn kritiek op de aanklacht. „Eerst klagen ze een president aan voor een misdaad die geen misdaad is. Nu proberen ze te voorkomen dat wij controleren of het overheidsgeld dat ze voor de zaak gebruiken wel goed wordt besteed.”