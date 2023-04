Rechter: pornosite mag amateurbeelden zonder toestemming niet delen

Pornosite Xhamster.com mag alleen beelden publiceren als vaststaat dat iedereen die herkenbaar in beeld komt toestemming heeft gegeven. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam woensdag besloten in een zaak die is aangespannen door het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM). Hammy Media, het bedrijf achter de site, moet amateurbeelden of stiekem gefilmde beelden verwijderen tenzij het kan bewijzen dat iedereen ermee heeft ingestemd.

Hammy Media moet op bevel van de rechter binnen drie weken beelden alle beelden offline halen die de regels schenden. Als de video’s mensen laten zien die in Nederland wonen, moeten ze wereldwijd van de site af. Andere illegale beelden mogen alleen in Nederland niet te zien zijn. Werkt Hammy Media niet mee, dan legt de rechter een dwangsom van minstens 10.000 euro per video op.

De uitspraak ligt in het verlengde van een besluit uit februari vorig jaar, toen de rechter een andere website verplichtte beeldmateriaal zonder toestemming te verwijderen en alle schade te vergoeden aan mensen die onbedoeld in beeld kwamen. Aan de hand van die uitspraak vroeg EOKM ook aan Hammy Media om tien video’s weg te halen. Uit het feit dat het in Cyprus gevestigde bedrijf daar meteen in meeging, leidde EOKM af dat de website blijkbaar zelf niet weet of de mensen op zijn website wel toestemming hebben gegeven.

Lees ook Uitbuiting is niet geil