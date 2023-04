Ook ‘Gen Z’ valt als een blok voor Tetris

Tetris. Wat een spel. Zo simpel en toch zo verslavend. Verschillende soorten blokken vallen naar beneden en moeten in de juiste positie gebracht worden. Als het lukt om een gesloten lijn te vormen krijg je punten en verdwijnt de rij die je gevormd hebt. Maar de laag met blokjes wordt hoger als je fouten maakt. Terwijl de muziek steeds opgefokter klinkt en de blokken sneller naar beneden komen, wordt de muur hoger en hoger, tot de bovenkant van het speelscherm bereikt is en de gevreesde woorden ‘game over’ in beeld verschijnen. Grr. Nog een keer. Daar gaat het muziekje weer: tun dun dun dun dun dun dun.

Net zoals veel andere millennials raakte ik ergens begin jaren negentig als kind in de ban van het spel Tetris, op de draagbare Game Boy-spelcomputer van Nintendo. Vele jaren later blijkt dat muziekje (‘Korobejniki’, gebaseerd op een Russisch liedje uit de negentiende eeuw) nog steeds in mijn brein gegroefd te zitten. De bliebjesversie van componist Hirokazu Tanaka was medeverantwoordelijk voor de nostalgische kick die ik kreeg toen ik het spel recent herspeelde.

Tetris staat opnieuw in de spotlights dankzij een speelfilm die onlangs verscheen op Apple TV+, de relatief bescheiden Netflix-concurrent van techgigant Apple. De film gaat over de strijd om de rechten die eind jaren tachtig ontstond. De Rus Aleksej Pazjitnov bedacht het spel in 1984. De film toont hoe de Nederlandse ondernemer Henk Rogers in de Sovjet-Unie ging onderhandelen en de distributierechten wist te veroveren. Pazjitnov en Rogers vormden later The Tetris Company om die rechten te beschermen.

Nieuwe speltechnieken

De impact van Tetris is nog steeds merkbaar: er zijn ontzettend veel legale en minder legale versies uitgebracht, op allerlei apparaten. Er waren zelfs coole rekenmachines waarop je Tetris-varianten kon spelen. Een paar jaar geleden was er een dansvoorstelling genaamd Tetris Mon Amour. In Vlaanderen is de tv-quiz Blokken, waarin deelnemers een variant op Tetris spelen, na duizenden afleveringen nog altijd populair.

Als je de trailer van de film bekijkt, merk je dat de makers vol voor jaren tachtig-nostalgie gaan. Maar ook jongeren die nog niet eens geboren waren in de hoogtijdagen hebben het spel omarmd. Zo speelt een nieuwe generatie in heuse Tetris-kampioenschappen waarin men het tegen elkaar opneemt in een-op-een-potjes op de klassieke Nintendo Entertainment System (NES). De afgelopen jaren is een revolutie gaande in deze competitieve wereld: tijdens de Classic Tetris World Championships zijn het jonge spelers van Generatie Z die de dienst uitmaken, dankzij nieuwe speeltechnieken genaamd ‘hypertapping’ en ‘rolling’. Ze houden de controller waarmee ze het spel besturen op een bijzondere wijze vast en kunnen daarmee veel sneller spelen en hogere scores behalen. In een YouTube-filmpje uit 2018 is te zien hoe de destijds 16-jarige Joseph Saelee meervoudig kampioen Jonas Neubauer verslaat dankzij zo’n nieuwe speeltechniek.

Sindsdien gaat het steeds sneller en kunnen mijn ogen het krankzinnige tempo van de blokken amper bijhouden. Dat simpele spelletje lijkt opeens topsport. Er wordt wel eens gezegd dat Gen Z’ers niet hard genoeg werken. Kijk naar de Tetris-kampioenschappen en je weet wel beter.