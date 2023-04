OM verdenkt ouders die baby in vuilcontainer achterlieten ook van een eerdere moord

Het Openbaar Ministerie verdenkt de twee Amsterdamse ouders die in 2021 hun pasgeboren kind in een vuilcontainer achterlieten ook van moord op een eerdere baby. Dat bevestigt justitie woensdag na berichtgeving door Het Parool. Waar en wanneer die moord zou hebben plaatsgevonden, is niet bekend.

In februari 2021 arresteerde de politie de twee destijds zeventienjarige ouders van het meisje dat in een Jumbo-tas was gevonden in Amsterdam-Zuidoost. Hun advocaat Gerald Roethof zei op de dag van de arrestatie bij Op1 dat de ouders dachten dat hun kind was overleden. „Stel je voor dat je in paniek bent, dat je nog een kind bent en papa en mama het misschien niet mogen weten dat er een zwangerschap was, hoe ga je ermee om? Dan worden er soms verkeerde beslissingen genomen en dit was een verkeerde beslissing.”

De moeder van een andere ‘containerbaby’ werd vorig jaar veroordeeld vier jaar celstraf. Ook in dit geval werd de baby gered, maar de verdachte werd pas jaren later opgepakt. „Ieder weldenkend mens huivert bij de gedachte dat een volstrekt weerloos wezen zo wordt gedumpt”, zei de officier van justitie in de strafzaak. „Het was overduidelijk niet de bedoeling van verdachte dat haar baby levend gevonden zou worden.”