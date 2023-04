Minister Kuipers houdt opnieuw werkend geneesmiddel buiten basispakket wegens hoge kosten

Het geneesmiddel Libmeldy, een eenmalige gentherapie voor een zeldzame erfelijke stofwisselingsziekte, wordt niet opgenomen in het basispakket. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport woensdag bekendgemaakt in een persbericht. De prijs voor het geneesmiddel, dat nu op 2,9 miljoen euro per patiënt ligt, wordt te hoog bevonden en de langetermijneffecten van het medicijn te onzeker. In Nederland zouden er naar verwachting vijf patiënten behandeld worden met het geneesmiddel.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Kuipers besluit een geneesmiddel dat aantoonbaar werkt niet op te nemen in het basispakket vanwege de hoge kosten. Eind vorige maand besloot de minister om het borstkankermedicijn Trodelvy niet in het basispakket te gaan opnemen. De leverancier vraagt bijna 69.000 euro per patiënt, een bedrag dat volgens Kuipers niet in verhouding staat tot de gezondheidswinst.

Lees ook: Dit middel tegen borstkanker werkt, maar toch wordt het niet vergoed

Volgens Kuipers is de beslissing gemaakt om de zorg in de toekomst ook beschikbaar en toegankelijk te houden voor iedereen. „Elk jaar komen er veel nieuwe geneesmiddelen op de markt. Dat is goed nieuws voor patiënten, maar de keerzijde is dat de prijzen voor een deel van deze geneesmiddelen explosief stijgen.” De minister stelt dat de kosten van het medicijn niet in verhouding staan met de aangetoonde werkzaamheid. „Deze behandeling verdringt andere, effectieve zorg en daarmee gaat de vergoeding ten koste van zorgverlening aan andere patiënten.”