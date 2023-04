Man veroordeeld tot drie jaar cel voor gooien mortierbom in Arena

Een 24-jarige man moet drie jaar de gevangenis in omdat hij een mortierbom, zwaar vuurwerk, heeft gegooid vlak voor een wedstrijd van Ajax tegen Benfica vorig jaar in de Johan Cruijff Arena. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag bepaald.

Een menigte verzamelde zich op de dag van de wedstrijd voor een deur van het stadion. Er heerste een agressieve sfeer en de groep probeerde het stadion binnen te komen door de deur te bestormen. Daarbij werd de deur ingetrapt en werden verschillende voorwerpen richting de ME, stewards en beveiligers gegooid. Door de vernielde deur werden brandende fakkels en zwaar vuurwerk naar binnen gegooid. De 24-jarige man gooide een mortierbom naar binnen, die twee ontploffingen in de ruimte veroorzaakte.

Volgens de rechtbank heeft het gedrag van de man grote gevolgen gehad voor de mensen die op dat moment binnen waren. Zij hebben zich „zeer angstig gevoeld”. Een aantal ME’ers heeft daarnaast tinnitus opgelopen. De man wordt verweten „ernstige inbreuk” te hebben gemaakt op de „persoonlijke integriteit en de gezondheid van de slachtoffers”. Ook rekent de rechtbank het hem aan dat hij heeft bijgedragen aan de gevoelens in de samenleving van angst en onveiligheid bij voetbalwedstrijden.

Rondom de Champions League-wedstrijd van Ajax tegen Benfica vorig jaar zijn in totaal negen personen aangehouden. Agenten gebruikten geweld, waaronder traangas, om de groep mensen buiten het stadion te houden nadat ze met vuurwerk en stalen buizen hadden gegooid. Later zijn op basis van videobeelden nog twee mensen aangehouden voor het geweld, onder wie de woensdag veroordeelde man.