IOM: Middellandse Zee eiste het afgelopen kwartaal de meeste migrantenlevens sinds 2017

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn in ieder geval 441 mensen omgekomen tijdens hun oversteek van Noord-Afrika naar Europa. Dat blijkt uit cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Het is het hoogste dodenaantal in de afgelopen zes jaar. Omdat zeker driehonderd anderen nog vermist worden, is het dodental volgens het IOM „waarschijnlijk een onderschatting”.

De migratie-organisatie, verbonden aan de Verenigde Naties, noemt de migratieroute over de Middellandse Zee „de dodelijkste van de wereld”. De Afrikanen die de oversteek naar Europa wagen, doen dat vaak in gammele boten die niet of nauwelijks zijn opgewassen tegen de ruwe zee. Volgens de organisatie houdt ongeveer de helft van de doden verband met vertraagde reddingsacties door de verantwoordelijke staten. In één geval zou er helemaal geen reddingsoperatie op touw zijn gezet. Na meer dan 20.000 bevestigde doden sinds 2014, zegt IOM-directeur-generaal António Vitorino te vrezen dat de dood van migranten op de Middellandse Zee is „genormaliseerd”.

Italië riep dinsdag de noodtoestand uit, nadat het aantal aangekomen migranten volgens het ministerie van Binnnenlandse Zaken in het eerste kwartaal uitkwam op 31.000, bijna vier keer veel als in dezelfde periode vorig jaar. De regering heeft 5 miljoen euro uitgetrokken voor nieuwe maatregelen binnen de noodtoestand, waaronder nieuwe vluchtelingenopvangcentra in het zuiden. Ook moet er speciale aandacht komen voor „hotspot” Lampedusa, het zuidelijk gelegen Italiaanse eiland waar veel vluchtelingen uit Afrika aankomen.