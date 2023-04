In de film ‘Grenfell’ van Steve McQueen cirkel je als kijker machteloos over zwarte resten van de verbrande Londense flat

Het contrast is wrang. Steve McQueens korte film Grenfell, die vorige week in Londen in première ging, begint als een idylle. Het is een koude winterochtend, zonnig, en we zweven boven de buitenwijken van Londen, op enkele tientallen meters hoogte. Om ons heen klinkt het gefluit van vogels en het vage geruis van de stad. De lucht is helderblauw en doortekend met een paar horizontale veegwolken, de horizon zelf is vaag, ongetwijfeld door de smog. Rustig, gestaag, drijven we richting centrum, onder ons veranderen de bomen in rijtjeshuizen (in de verte klinkt een sirene) het licht weerkaatst op de daken en tegen de gevels. Kijk, de Wembley Arena, over de wegen glijdt een gestage stroom auto’s zonder dat het druk is. We maken een bocht, en dan liggen er vier woontorens voor ons, wit en heel hoog boven het maaiveld – en één zwarte. Je beseft meteen dat het mis is. De zwarte flat is kapot, gebroken, de randen rafelen, het licht schijnt er dwars doorheen, machteloos en kaal, alsof het gebouw er zich voor schaamt dat het niet in staat is geweest bescherming te bieden aan z’n bewoners, en daarom de elementen bezit van zich laat nemen. Alles is zo zwart, zo diep geblakerd zwart. Hier is nooit meer plaats voor leven.

Dan stopt het geluid.

Brand

Het beeld van de flat is schokkend, confronterend, niet alleen omdat het zo ongebruikelijk is (een geblakerde flat die 24 verdieping hoog boven z’n omgeving uittorent) maar vooral omdat je weet welke ramp hier heeft plaatsgevonden. Op 14 juni 2017 brak brand uit in de Grenfell Tower, in de Londense wijk North Kensington; die begon op de vierde verdieping in een koelkast en greep razendsnel om zich heen, vooral doordat de enkele jaren eerder nieuw aangebrachte gevelbekleding zeer brandgevaarlijk bleek. Ook werkte de ventilatie slecht en waren er nauwelijks brandwerende maatregelen getroffen. De bewoners hadden hiervoor al jaren gewaarschuwd, maar de overheid reageerde niet, ongetwijfeld mede doordat de bewoners van flat, veelal mensen met een migratie-achtergrond, in de welvarende buurt niet als prioriteit werden beschouwd. De flat brandde als een gigantische fakkel. Tweeënzeventig mensen vonden de dood.

Filmmaker Steve McQueen

McQueens Grenfell (die 24 minuten duurt) lijkt in eerste instantie een poging grip te krijgen op het onbegrijpelijke. Meer dan een kwartier cirkelen we in stilte om het gebouw, bijna als een meditatie: soms op ruime afstand (waarbij het leven om de flat heen nadrukkelijk doorgaat), soms confronterend dichtbij. Dan zie je de brandbarsten in het beton, de plastic windsels die de gevelresten bij elkaar moeten houden, de roze vuilniszakken vol ‘brandafval’, de steigers die het gebouw aan de binnenkant voor instorten behoeden, de oranje verfvlekken die onder het zwart vandaan kieren en die je het gevoel geven dat het vuur ook zes maanden na de brand nog na smeult.

Langzaam wordt het cirkelen om de flat als een draaikolk die je meevoert in een stroom van complexe gevoelens: verbazing, medeleven, boosheid, maar ook onmacht: hoe lang we ook om dit gebouw, dit karkas, dit lijk blijven draaien, nooit kunnen we de ramp volledig bevatten.

Vrijheidsbeeld

Grenfell lijkt in z’n vorm sterk op een eerdere film van Steve McQueen: Static (2009) waarin we, in een helikopter, om het Vrijheidsbeeld in New York cirkelen. Maar waar Static welbewust de grenzen van de vrijheid opzoekt, is Grenfell een confrontatie met de krachten van het duister: het zweven, het vliegen, vormt een pijnlijk contrast met de massieve stilstand in de toren. Die begon met de autoriteiten die geen enkele bereidheid toonden iets te veranderen aan de levensgevaarlijke situatie en vervolgens transformeerde juist die status quo het gebouw tot een grafzerk waaruit alle leven voorgoed is verdwenen.

De film is óók een poging tot nieuwe beweging: een aanklacht tegen een lakse overheid

Daarmee wordt de film óók een poging tot nieuwe beweging: een aanklacht tegen een lakse overheid en winst-woekerende bouwbedrijven, een monument dat de herinnering aan de ramp levend wil houden én om steun te bieden aan de overlevenden en de nabestaanden.

Dat laatste is hier niet louter theorie: bij Grenfell is opvallend veel en secuur aandacht besteed aan de vertonings-omstandigheden. Dat varieert van het feit dat de Serpentine Gallery voor de ‘officiële’ première verschillende voorvertoningen voor nabestaanden en betrokkenen organiseerde, dat er een speciale ruimte is ingericht waar mensen na de film kunnen bijkomen, met gratis drankjes, koekjes, dozen Kleenex en een gebedboek, en het feit dat de film niet op tournee gaat: na de vertoningsperiode in de Serpentine Gallery wordt Grenfell ondergebracht in de collecties van de Tate Gallery en het London Museum, twee nadrukkelijk Londense kunstinstellingen.

Juist deze zorgvuldige ‘nazorg’ past mooi bij de kern van de film: als de buitenwereld ons negeert, laten we dan in ieder geval voor elkaar zorgen en onszelf aan de buitenwereld tonen – met de aandacht en de zorgvuldigheid die anderen ons ontzeggen.

Steve McQueen, Grenfell, 2019 (still). Foto Richard Ivey

Krachtig monument

Die zorg, die precisie, zowel in de film als erbuiten, blijft hangen. Tijdens het kijken naar Grenfell voel je je als niet-betrokken toeschouwer soms een buitenstaander, alsof je bij een rouwceremonie zit waarvan je de overledene niet kent, een voyeur bijna. Maar eenmaal buiten de Serpentine Gallery gebeurt er iets merkwaardigs: je loopt door hetzelfde blauw en groen als in de film, hoort dezelfde vogels fluiten en ziet een groep bouwvakkers die óók lunchpauze neemt – en beseft dat de Grenfell Tower die McQueen toont hier ook, juist, bij je eigen leven hoort.

Grenfell is als ‘gebeurtenis’ niet alleen een krachtig monument voor de slachtoffers maar ook een pleidooi voor meer compassie – en voor de hoop dat het leed van iedereen die bij deze ramp was betrokken niet vergeten zal worden.

Lees ook dit interview met Forensic Architecture over Grenfell Tower: ‘Wij zijn architecten die geen woontorens bouwen, maar bewijs’

Steve McQueen, Grenfell is t/m 10 mei te zien in de Serpentine Gallery, Londen. Kaarten op: serpentinegalleries.org

Nieuwsbrief NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren recenseren en tippen Inschrijven