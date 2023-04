In de aap gelogeerd

„Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh.” Het liedje ‘Dance Monkey’ was in 2019 een wereldwijde hit en stond ook in Nederland op nummer één – al kan zangeres Tones and I haar eigen hit inmiddels niet meer luchten. In Den Haag draagt een straatje in de binnenstad een naam die goed past bij het lied: Apendans.

Over de oorsprong van de naam doen verschillende verhalen de ronde. Aanvankelijk nam men aan dat het een vernederlandsing was van het Franse appendance, oftewel bijgebouw (of ‘appendentie’). Na het sluiten van de Vrede van Utrecht in 1713 zou de Franse ambassade een gebouw in de nabijgelegen Casuariestraat hebben geopend. In de buurt werden bijgebouwen betrokken, les Appendances genoemd, die later verbasterd zouden zijn tot Apendans.

Kostelijke theorie – alleen kwam de naam Apendans al in 1678 voor in een verkoopdocument. Toen werd een hoekpand omschreven als „alwaer de Apendans is uythangende”. Vermoedelijk sloeg dit op een herberg met dezelfde naam, al is niet bekend of daar mogelijk aapjes kunstjes vertoonden.

De Apendans is niet de enige straat die een ‘gekke’ naam dankt aan een historisch café. Zo kent Amsterdam de Nadorststeeg en draagt in Enkhuizen een straat de naam Tussen Hel en Vagevuur, omdat daar vroeger twee kroegen met die hiernamaalse namen stonden. De Haagse Katerstraat is dan weer niet vernoemd naar de gevolgen van een avondje stevig doorzakken, maar dankt zijn naam aan belastingpachter Cornelis Cater.

Hoewel de Apendans waarschijnlijk wel de malste straatnaam is, kent de Hofstad meer gekkigheid: zo ligt pal naast de Apendans de Koediefstraat. Ook biedt de stad de Oog in ’t Zeilstraat, Juffrouw Idastraat, Korte Kwak en Zieken – vernoemd naar een daar gevestigd ‘leprozenhuis’.

Ook elders in Nederland is de aap in het straatnaambeeld te vinden. In Den Haag heet een speeltuin het Apenbos. Zutphen kende vroeger een Apenstert, wat geen vroeg tribuut aan het e-mailverkeer was, maar een vernoeming naar een 12de-eeuwse toren van turfsteen. Bathmen heeft een Apenhuizerweg, maar dat heeft weer niets met dieren te maken: het is een verbastering van ‘open huizen’. Hoewel een sportschool in Schiedam sinds 2018 de naam BokitoCamp MPD draagt, is het nog wachten tot een eerste straat vernoemd wordt naar de onlangs overleden Bokito.