Hoe is het om te leven onder de groeiende repressie in Rusland?

Ruim een jaar na het begin van de oorlog in Oekraïne ziet correspondent Eva Cukier de repressie in Rusland steeds extremere vormen aannemen. Niet alleen journalisten en oppositieleden wordt de mond gesnoerd, steeds vaker zijn ook kritische burgers het doelwit. Hoe is het om te leven onder zo'n repressief regime?

