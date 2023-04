GGD-directeur Coenen over nieuw stelsel crèches: ‘We zien een enorm probleem aankomen’

Het Droombos, een crèche in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, heeft na een gemeentelijke reprimande, eind februari, onlangs besloten zichzelf op te heffen. Sinds 9 april staat de vestiging niet meer in het register, meldde het Parool . „Het ging niet meer, we konden geen verantwoorde opvang meer bieden”, verzucht ondernemer Robin Leemhuis van opvangbedrijf Robinson, dat de crèche exploiteerde.

Van alle details waarmee de Amsterdamse GGD zijn oordeel over het Droombos motiveerde, sprak de baby die een half uur lang in een richting muur geplaatste wipstoel werd geparkeerd, wellicht het meest tot de verbeelding. Het was slechts één van de incidenten die de gemeente Amsterdam eind februari ertoe bracht Robinson een exploitatieverbod in het vooruitzicht te stellen.

En ook structureel viel er volgens toezichthouder GGD veel aan te merken op de geboden kinderopvang. Vloeren die te koud waren om op te spelen, chaotische en onhygiënische eetmomenten, een personeelsbestand dat bestond uit alleen maar invalkrachten. Leemhuis: „Wij zijn nu even kop van jut, maar het water staat ook andere ondernemers intussen aan de lippen.” Voor de oorzaak wijst hij op een trend onder met name jonge medewerkers. „Ze willen allemaal zzp’er worden tegenwoordig. Er wordt onder hen zelfs actief geworven door Tadaa, een uitzendbureau. Dat bureau vraagt 60 euro per uur. Het dubbele van wat diezelfde medewerkers mij in loondienst kosten.”

Na eerdere veelbesproken kwesties – het Hofnarretje en 24/7 Kids – liggen Amsterdamse crèches volgens hem onder een vergrootglas. Leemhuis: „Was er maar een toezichthouder voor de toezichthouders.”

Ton Coenen komt in de buurt. Als directeur van GGD GHOR ziet hij toe op de kwaliteit van het toezicht. Dat toezicht moet bovendien in alle gemeentes hetzelfde verlopen.

Worden Amsterdamse crèches inderdaad extra scherp in de gaten gehouden?

„Daar hebben wij geen bewijs van gezien. We herkennen wel dat het personeelstekort de sector voor uitdagingen stelt, maar daarbij constateren we geen verschillen tussen gemeentes. Het is voor ons ook een dilemma: we zien dat het moeilijk is om goede mensen te vinden. Je zou kunnen zeggen: wees dan iets coulanter. Maar de lat lager leggen qua toezicht is geen optie. De eisen zijn ook niet onredelijk, de opvang moet gewoon van een zeker niveau zijn. Het moet er veilig zijn en gezond. Gelukkig is dat trouwens bij meer dan negen van de tien kinderdagverblijven het geval.”

Waarom lukt het andere crèches wel met minder mensen kwaliteit te blijven leveren?

„Omdat daar doorgaans heel gecommitteerde mensen werken. Locaties willen het ook goed doen, omdat onze rapportages voor iedereen te raadplegen zijn. In die zin werkt het toezicht precies zoals de bedoeling is.”

Maar als kinderopvangcentra nu al zuchten onder een gebrek aan personeel, hoe moet dat dan in 2025, als kinderopvang voor werkende ouders bijna gratis wordt? Onderzoekers wijzen minister van Gennip (Sociale Zaken, CDA) op een tekort van 29.000 medewerkers in 2031, als dit kabinetsplan doorgaat.

„We hebben hier eind vorig jaar al eens voor gewaarschuwd en doen dat graag opnieuw. We zien een enorm probleem aankomen. Dat kunnen wij als GGD’s niet oplossen, maar dat zal wel opgelost moeten zijn voor deze wijziging ingaat. Anders zullen we het aantal crèches dat in de problemen komt zeker zien toenemen.”

Hebben de GGD’s zelf wel voldoende mensen om het toezicht te waarborgen?

„Overal in de zorg en het onderwijs is personeel een uitdaging. Dat geldt ook voor ons. En als de sector groeit dan zal ook het toezicht groeien. Maar het gaat dan wel om heel andere aantallen dan in de sector zelf. En we passen nu onze wijze van toezicht houden al aan.”

Doet u nu toch een concessie aan crèches die worstelen met krapte?

„Nee, maar in plaats van achteraf oordelen over wat er is misgegaan, maken we steeds vaker risicoprofielen. Zo proberen onze GGD’s meer naar de toekomst toe te adviseren. Geen algemeen beeld geven over de kwaliteit, maar concrete aanwijzingen over risico’s en hoe die zijn te ondervangen. Zo weten crèches beter wat hun te doen staat.”

Vorige week pleitte een Haagse wethouder in NRC ervoor kinderopvang niet langer aan de markt over te laten. Deze week werd ook met een nieuw advies aan minister Van Gennip gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen van marktwerking. Hoe ziet GGD GHOR dat?

„Dan zou ik de situatie met marktwerking moeten vergelijken met een situatie zonder marktwerking. En over die gegevens beschik ik niet. De uitdaging om voldoende goede mensen te vinden blijft bovendien in beide scenario’s dezelfde.”

