Franse oorlogsdiplomatie in de luwte

De FS Normandie is een zwaar bewapende krachtpatser van 142 meter grijsgeverfd plaatstaal. Vandaag ligt het Franse oorlogsschip wat landerig langs de kade van het Westelijke Havengebied in Amsterdam. Vier bemanningsleden in lycra wielertricots tillen hun racefietsen over de loopplank en klikken hun voeten in de pedalen: er is tijd voor een rondje op de wal.

Op de eerste dag van het staatsbezoek van de Franse president Emmanuel Macron, afgelopen dinsdag, stal de gloednieuwe FS Normandie (opgeleverd in 2020) nog de show. Midden op het IJ, geflankeerd door twee sleepboten, vuurde het Franse fregat een salvo van 21 saluutschoten af, die vriendschappelijk werd beantwoord door Nederlandse kanonnen op het Amsterdamse Marineterrein. Het was voor het eerst in 47 jaar dat dit bij een staatsbezoek in Nederland gebeurde.

Nog geen twee weken nadat een groot deel van de Duitse regering Nederland bezocht voor topoverleg, haalde Parijs alles uit de kast om een zo goed mogelijke indruk te maken op Den Haag. Dat juist de FS Normandie de Franse tricolore liet wapperen is geen toeval: twee jaar nadat Australië een megadeal voor de aankoop van Franse onderzeeboten verscheurde om in zee te gaan met de VS, staat Parijs te popelen om de opvolger te leveren voor de vier Nederlandse boten van de Walrus-klasse die in het komende decennium moeten worden vervangen.

Nog deze zomer moeten de drie concurrenten voor de order – behalve Naval Group het Duitse ThyssenKrupp Marine Systems en Zweedse Saab Kockums – hun offertes hebben ingeleverd bij het Nederlandse ministerie van Defensie. Met de aanschaf is een bedrag van zo’n 3,5 tot 4 miljard euro gemoeid – het officiële budget is geheim. Niet zo veel wellicht als de tientallen miljarden van de mislukte Australische deal, maar moeilijk klein bier te noemen.

Dreiging Rusland en China

Bij de Naval Group kijken ze bovendien vooruit. Door de toegenomen dreiging op zee door Rusland en China zijn steeds meer landen in de markt voor onderzeeërs, en met Nederland als launching customer lonken er perspectieven voor de boot die Naval Group voor Nederland wil ontwerpen: een conventionele dieselvariant van de Franse (nucleaire) Barracuda-klasse.

In het kielzog van Macron reisde ook Pierre Éric Pommellet, de ceo van scheepsbouwer en staatsbedrijf Naval Group, naar Amsterdam. Medewerkers van het Franse ministerie van Defensie spraken met hun Nederlandse collega’s over nauwere samenwerking op maritiem gebied – ook als het gaat om de onderzeediensten van beide landen.

Volledige Franse politieke apparaat wordt ingezet voor de deal, zelfs Macron Jaime Karreman maritiem expert

En dat alles geheel volgens Franse traditie, waar commercie en staatsbelangen hand in hand gaan, zegt maritiem expert Jaime Karremann van marineschepen.nl: „Het volledige Franse politieke apparaat wordt ingezet voor de onderzeebotendeal. Als het moet, speelt zelfs Macron de rol van directeur export.” De amechtige pogingen van de Franse president om tijdens het banket met koning Willem-Alexander en koningin Máxima enkele zinnen in het Nederlands uit te spreken, werden een hit op sociale media.

Maar Macron gaat het niet alleen om de economie. Bij een lezing in Den Haag sprak de president dinsdag wederom over zijn concept van ‘strategische autonomie’, over een Europa dat niet langer afhankelijk is van Russische energie, Chinese halfgeleiders – of van Amerikaanse big tech uit Silicon Valley. Om dat nog eens te onderstrepen bezocht Macron woensdag het Amsterdam Science Park en was er een ronde tafel met ceo’s uit de Nederlandse techwereld.

In Franse defensiekringen is het principe van strategische autonomie al decennia de norm, zo zegt Karremann, en niets is zo strategisch als onderzeeboten – de dragers van Frankrijks kernraketten „Frankrijk wil koste wat het kost bepaalde strategische capaciteiten behouden”, zegt Karremann. „Daarvoor is de export van defensiematerieel van levensbelang: daarmee hou je een eigen industrie – en dus kennis en capaciteit – in stand.”

En zo ontvangt kapitein-luitenant-ter-zee Thomas Vuong op het dek van de Normandie voor een exclusieve rondleiding op het modernste oppervlakteschip van de Franse Republiek – een platform dat gespecialiseerd is in het jagen op onderzeeërs. Kapitein Vuong toont de NH90 helikopter – goed vastgesjord aan het dek met spanbanden – die op grote afstand onderzeeërs met torpedo’s kan aanvallen, voordat de vijand kan terugschieten. Hij geeft tekst en uitleg bij de enorme sonarsonde, die de Normandie onder water achter zich aansleept om de onderzeese vijand uit te peilen. In het operatiecentrum – recht onder de brug – vertelt hij over de Franse savoir faire op het gebied van onderzeebootbestrijding. Ieder jaar looft de Amerikaanse marine een prijs uit op dit gebied, en de afgelopen drie jaar was het een Frans fregat dat de ‘Hook’em award’ in de wacht sleepte. Hoe? De commandant wil wel kwijt dat zijn schip goede mogelijkheden heeft om te oefenen tegen geavanceerde tegenstanders – zoals de eigen Franse onderzeedienst – en dat zijn schip een rol heeft in het beschermen van de onderzeeboten die deel uitmaken van de Force de Frappe, de Franse nucleaire afschrikkingsmacht. „Onze bemanning houdt zich daarom heel vaak bezig met onderzeebootbestrijding”, zegt Vuong. De komende week zal de Normandie doorvaren naar de Oostzee. Op jacht naar Russische onderzeeboten? Vuong glimlacht: „Daar kan ik u niets over vertellen.”