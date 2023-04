Flop in Almere zorgt na zeven edities voor definitief einde Floriade

De wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade houdt na zeven edities op te bestaan. Het bestuur van de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) heeft besloten om geen nieuw evenement meer te organiseren in 2032. Volgens NTR maakte het debacle in Almere vorig jaar duidelijk dat het concept niet meer in deze tijd past. De Floriade vond sinds 1960 eens in de tien jaar plaats en bleef dan zes maanden lang geopend.

De Floriade in Almere kampte ver voor de tentoonstelling van start ging al met problemen: zo waren de kosten miljoenen euro’s hoger dan van tevoren begroot. De eerste maanden was de expo daarnaast nog niet af en ook daarna bleven bezoekers weg, onder andere vanwege de hoge ticketprijzen. Vooraf werd gerekend op minimaal twee miljoen bezoekers. Uiteindelijk hebben slechts 680.000 mensen een bezoek aan de Floriade gebracht.

In de huidige vorm is de Floriade als grootschalig promotieplatform van de tuinbouw achterhaald, zegt het bestuur van de NTR. „Het organiseren van een dergelijk tijdelijk evenement is steeds complexer en daardoor duurder én risicovoller geworden.” Daardoor is het voor gemeenten of regio’s minder aantrekkelijk om te organiseren.

‘Achterhaald promotieplatform’

In eerste instantie toonde de Floriade vooral tuinbouwproducten: bloemen, planten, bomen, groenten en fruit. Daar kwam gedurende de tijd aandacht bij voor innovaties en duurzaamheid. De Floriade als „grootschalig promotieplatform van de tuinbouw” is in de huidige vorm achterhaald, zegt het bestuur van de NTR. Mensen kunnen daarnaast tegenwoordig kiezen uit veel andere vrijetijdsbestedingen, waardoor een bezoek aan de tentoonstelling „niet meer vanzelfsprekend” is.

Dat de Floriade weinig bezoekers zou trekken, was geen verrassing. De drie voorgaande edities (Venlo, Haarlemmermeer en Zoetermeer) draaiden ook miljoenen verlies omdat er niet genoeg mensen op afkwamen. Wethouders van Almere beloofden dat het daar juist anders zou gaan. Maar de kosten voor de tentoonstelling liepen rap op. In juni vorig jaar diende het demissionair college zijn ontslag in nadat een nieuwe financiële tegenvaller bekend was gemaakt. Om de Floriade ondanks de tegenvallende bezoekersaantallen open te houden tot de geplande einddatum, was nog eens 33 miljoen euro extra nodig. In totaal heeft de gemeente zo’n 90 miljoen euro uitgegeven aan de tentoonstelling, meer dan negen keer dan was begroot in 2012.