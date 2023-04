De bonte bonenmix van het energieverbruik van huishoudens

Een vroege wasmachine brengt de boodschap uitstekend over. Met de hand alle was doen, daar moet je toch niet aan denken! In de openingsruimte van de tentoonstelling Energy Junkies staan ook een schijftelefoon, een antieke computer, een straalkachel. We zijn afhankelijk van deze apparaten, in hun moderne vorm. En daardoor kunnen we niet meer zonder de energie die de apparaten vragen.

Die energievraag staat centraal in de tentoonstelling in De Studio, dependance van NEMO voor volwassenen op het Marineterrein in Amsterdam. Hoe gaan we om met de grote honger naar energie, in een toekomst zonder fossiele brandstoffen?

Tentoonstelling Energievreters Energy Junkies, t/m 29 oktober 2023 te zien in De Studio van NEMO. 7,50 euro. ●●●●●

De toonzetting van de tentoonstelling is positief, het gaat vooral over perspectieven en oplossingen. Maar eerst de ernst van het probleem. Of je nu kiest voor het scherm met de ‘zachte boodschap’, ‘de feiten’ of die met een ‘heftig verhaal’, steeds blijkt: de mensheid moet de uitstoot van broeikasgassen stoppen en toch gebeurt het niet.

Het eigen aandeel van de bezoeker in de uitstoot wordt weergegeven met een weegschaal. Het zakje dat vleeseters eraan dienen te hangen is zwaarder dan dat van een veganist. Wie thuis gas verstookt is zwaarder uit dan wie een warmtepomp heeft. Alle zakjes bij mijn levensstijl opgeteld brengen de weegschaal net in het oranje. Ik vlieg niet naar Bali (het zwaarste zakje van allemaal), maar het lijkt me toch dat mijn levensstijl overmatig is, net als dat van (vrijwel) alle Nederlanders. Is dit niet een te zachte boodschap?

Verweren van gesteenten

Afkicken van energie is moeilijk, is de behoefte dan om te vormen? Op de expositie staat een muur met verschillende ‘medicijnen’ waar de bezoeker bonen uit kan pakken. Op de buizen met bonen staat hoe vaak ze al zijn bijgevuld. Mensen blijken vaker te kiezen voor bonen uit de zonnepanelenbuis dan voor bonen uit de windmolenbuis. Er zijn ook buizen met oplossingen waar bezoekers wellicht voor het eerst van horen, zoals versneld laten verweren van gesteenten, of CO 2 uit de lucht stofzuigen. Alle bonen gaan daarna in een doorzichtige wereldbol, die inmiddels een bonte bonenmix vormt. Vrij vertaald: er is niet één oplossing, alle tezamen helpen misschien. Oh ja, en veel bonen eten in plaats van vlees helpt ook.

De laatste ruimte, over de toekomst, stelt wat teleur. Pontificaal in het midden staat een auto vol zonnepanelen waar studenten techniek een wedstrijd mee wonnen. Leuk, maar geen serieus toekomstperspectief. Een betonnen bankje dat het Nederlandse kernafval representeert, maakt het kernafvalprobleem tastbaar, maar met die nadruk op afval mist de expositie een kans voor een genuanceerd verhaal over kernenergie. Geslaagder is een cabine met een aantal videoschermen. Op de schermen is te zien wat mensen in de cabine vertellen over hun omgang met energie en hun toekomstdromen. Die talloze stemmen en perspectieven, en de eerlijkheid van deze echte mensen, geven een hoopvol gevoel.