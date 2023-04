Complotdenker Micha Kat krijgt 28 maanden celstraf

De Haagse rechtbank heeft complotdenker Micha Kat een celstraf van 28 maanden opgelegd vanwege opruiing en bedreiging. Kat en zijn advocaat waren dinsdag zelf niet in de rechtszaal aanwezig.

De straf is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat de 60-jarige complotdenker vier jaar achter de tralies wilde zien. In door duizenden mensen bekeken YouTube-filmpjes zette Kat onder meer aan tot geweld tegen de rechtspraak en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, waar volgens complotdenkers een satanisch pedofielennetwerk actief zou zijn geweest. Rechters noemde hij „targets”.

In dezelfde video zei hij: „We moeten ze kapotmaken. Het volk moet nu terugslaan. En dan druk ik me nog heel vriendelijk uit.” Volgens de rechter nam hij voor lief dat mensen zijn woorden letterlijk zouden nemen.

Privéadres gedeeld

Het OM rekende Kat ook aan dat RIVM-baas Jaap van Dissel tijdens de coronacrisis dag en nacht beveiliging nodig had. In een van de uitzendingen van Red Pill Journal, een praatprogramma dat Kat maakte met de eerder veroordeelde Joost Knevel en Wouter Raatgever, had hij opgeroepen tiewraps te kopen en onder meer Van Dissel van straat te trekken. „Ondervraag ze daarna, met een klein beetje druk.” In de uitzending werd Van Dissels privéadres gedeeld.

Kat was vroeger freelance journalist, onder meer bij NRC. De Nederlandse Vereniging van Journalisten royeerde hem in 2012 nadat hij een collega van De Telegraaf had bedreigd. Na veroordelingen week Kat uit naar het buitenland waar hij, met een aantal geestverwanten, via sociale media filmpjes met beschuldigingen verspreidde. In 2021 werd hij op verzoek van het OM gearresteerd in Noord-Ierland. In 2022 werd hij uitgeleverd.

Kat zit alweer anderhalf jaar in voorarrest, deels in de penitentiaire inrichting in Krimpen aan den IJssel. Hij staat op de GVM-lijst, van gedetineerden met een vlucht- of maatschappelijk risico, waardoor hij veel beperkingen heeft, zoals een contactverbod met de media. De tijd die Kat in voorarrest zat, wordt van de opgelegde celstraf afgetrokken.

Kat werd eerder veroordeeld. In 2012 moest hij vanwege een bommelding bij het ministerie van Justitie vier maanden de cel in. In 2015 kreeg hij tien maanden cel omdat hij voormalig hoofdredacteur van NOS Nieuws Marcel Gelauff ervan had beschuldigd een pedofielennetwerk te beschermen.