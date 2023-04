De FBI verbindt 'Chad' met gewelddadige extremisme

‘Dit wordt echt een lobotomie voor lezers die niet de hele tijd op internet zitten”, zei de vriendin aan wie ik vertelde waar ik deze week over wilde schrijven. De veelal verwoestende ingreep in de hersenen zou volgens haar in dit geval worden veroorzaakt door meerdere lagen van onnavolgbare ironie.

De Amerikaanse veiligheidsdienst FBI verbindt een aantal populaire internettermen aan „gewelddadig extremisme” vanuit extreemrechts en de incel-beweging. Dat kwam naar buiten in FBI-documenten die openbaar zijn gemaakt met een beroep op de Amerikaanse wet op de openbaarheid van bestuur. Daarop stonden woordenlijstjes met onder andere de onlinetermen ‘Chad’, ‘Looksmaxxing’, ‘red pill’ en ‘based’.

Ik heb er een aantal voor u op een rij gezet in een verklarende woordenlijst.

Incels zijn zelfverklaarde involuntary celibates, oftewel ‘onvrijwillig celibatairen’. Dat klinkt minder onschuldig als je bedenkt dat veel van hen menen recht op seks te hebben. Het lukt ze echter niet om een liefdespartner te vinden en dat ligt volgens hen aan hun favoriete vijand, de ‘feministen’, en de in hun ogen doorgeschoten vrouwenemancipatie.

Vanwege haar ‘simpele brein’ zou de ideale knappe vrouw die veel aandacht krijgt (Stacy) zich volgens incels altijd in de armen werpen van een Chad: een ideale, succesvolle en knappe witte man die héél veel seks kan krijgen. Om een beetje op de Chad te lijken, doet de incel aan looksmaxxing: een zelfverbeteringsproces om knapper te worden. Door bijvoorbeeld hele dagen lang in de sportschool gewichten te heffen.

Dreiging

Tegenwoordig zijn deze woorden een karikatuur geworden van wat ze ooit betekenden. Zo kun je door je vrienden plagerig geridderd worden tot Chad als je een goed baantje hebt bemachtigd. En je uitsloofsessie in de sportschool ‘Looksmaxxing’ noemen zal je waarschijnlijk niet meteen op de radar van de FBI doen belanden. Behalve als je dagelijks op Reddit-forums discussieert met gelijkgestemde vrouwenhaters die fantaseren over geweld. En ja, ook die bestaan nog. Op 12 augustus schoot de 22-jarige Jake Davison in de Britse kustplaats Plymouth vijf mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. Veel van zijn online sporen lieten affiniteit zien met de incel-beweging. In Nederland gaat er volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) echter weinig dreiging uit van incels.

De NCTV is meer geïnteresseerd in extreemrechtse rassenfanaten. Binnen deze kringen wordt iemand die hun racistische of antisemitische ideeën overneemt ‘redpilled’ genoemd, een verwijzing naar de film The Matrix, waarin held Neo na het slikken van een rode pil de ‘echte werkelijkheid’ kan onderscheiden van de simulatie waarin het gros van de mensheid leeft. Wordt een ziel gewonnen door deze ideologische groep, dan is diegene ‘based’. Maar tegenwoordig lees je ‘based’ vooral als reactie onder sociale mediaberichten waar iemand het mee eens is. Of noemt een fan van Taylor Swift zich ironisch ‘Swift-pilled’ in een meme.

Ik heb medelijden met de agenten die onder de duizend lagen ironie op het internet de échte dreigingen moeten zien te detecteren. Wie het lukt, is een Chad.