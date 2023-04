Boatengs foto’s weerspiegelen de vreugde van Ghana: ‘Er is al genoeg verdriet’

Ze hoefde niets te zeggen. Aan de hand van de kleuren van zijn moeders kleding wist Derrick Ofosu Boateng (25) als kind al waar zij naartoe ging als zij het huis uit liep. Hulde zij zichzelf in zwart en rood, dan was het een begrafenis. Droeg zij wit, dan ging ze naar de kerk. „Elke kleur heeft een betekenis”, zegt hij. Dat is ook te zien in zijn werk.

De jonge Ghanese fotograaf Derrick Ofosu Boateng behaalt internationaal succes met foto’s waarop felle, bewerkte kleuren opvallen. Maar een visum bemachtigen voor Europa ging nog altijd moeizaam. Vorige week was hij voor het eerst zelf bij een tentoonstelling buiten Ghana aanwezig, in hotel en club Soho House in Amsterdam. De autoriteiten blijken moeite te hebben met het idee dat deze ‘Instagramfotograaf’ niet de traditionele weg heeft bewandeld: Boateng komt niet uit een artistieke familie en volgde geen kunstopleiding.

Hoe kwam het dat de foto’s, geschoten en bewerkt met een iPhone, toch in het vizier kwamen van modemerk Louis Vuitton, voor een samenwerking in het Amerikaanse cultuurtijdschrift The Document Journal, én bij het Amerikaanse hiphop-icoon Common, dat ze gebruikte voor twee albumcovers?

Fotograaf Derrick Ofosu Boateng: „Elke kleur heeft een betekenis.” Foto Jasmijn van Buytene

Algoritme

Het Instagram-algoritme bleek hem goedgezind. In 2017 begon Boateng met het plaatsen van foto’s die hij maakte met zijn vaders telefoon („hij heeft een betere camera”) op het sociale medium. Al snel werden de foto’s in Europa opgepikt door galeries. Hij had eerder een tentoonstelling in Londen, op het St James Market Pavilion, dan in de Ghanese hoofdstad Accra. „In Ghana zien ze deze beelden overal, voor Europa zijn zij vernieuwend”, legt hij uit.

Boatengs foto’s weerspiegelen „de vrolijkheid en positiviteit van Ghana”. „Er is al genoeg verdriet. Ik wil niet de stereotiepe beelden van Afrika herhalen”, vertelt hij in het Soho House in Amsterdam, waar hij zijn nieuwe werk toont. Zijn composities zijn simpel en herkenbaar: veel foto’s hebben een effen achtergrond en één of een aantal lachende modellen met felgekleurde attributen. De beelden maken het dagelijkse bijzonder.

Derrick Ofosu Boateng, Lemon Joy, 2022

Zoals de foto van het drukbezochte Labadi Beach in Accra, waar de ‘gewone’ Ghanees normaal gesproken komt voor een weekend-uitje. Dit keer staat er een breedlachende royal afgebeeld in een kente-gewaad: een stof die van oudsher door vorsten wordt gedragen. Voor deze foto maakte Boateng gebruik van een van de oudste kente-collecties in Ghana, afkomstig uit de Amba gallery in Accra. Hiermee strijdt hij tegen de Unicef-achtige beelden die Afrika vaak representeren. „We moeten niet vergeten dat we van vorsten afstammen”, zegt Boateng, die behoort tot het Ashanti-volk dat nog altijd een monarch kent.

Spreekwoorden

Boateng baseert zijn foto’s vaak op spreekwoorden uit het Twi, de taal die onder meer door de Ashanti wordt gesproken. Hij heeft er thuis een boek vol van, spreekwoorden zijn van groot belang in Ghana. Als hij daar doorheen bladert, ziet hij de foto’s al voor zich in zijn hoofd. Daardoor, en door zijn goede voorbereiding en regie, kost het fotograferen hem zelf weinig tijd, slechts vier keer klikken is naar eigen zeggen genoeg: hij weet precies wat hij wil. In een kwartier heeft hij de foto bewerkt op zijn telefoon. „Soms minder.”

Hij drukt zijn prints vervolgens af in verschillende kleurencombinaties. „Het is heel persoonlijk welke kleuren een fijn gevoel oproepen”, zegt Boateng. „Kleurentherapie”, noemt hij dat, verwijzend naar de alternatieve geneeswijze die uitgaat van helende werking van kleuren op lichaam en geest.

Derrick Ofosu Boateng, New Beginning, 2022 Derrick Ofosu Boateng, Noir Rider V5, 2022 Derrick Ofosu Boateng, Take Flight, 2022.

„De dochter van de president kwam eens naar mijn tentoonstelling, liep meteen naar deze foto en vroeg of ze die kon kopen”, hij staat bij de foto New Beginning, waar een vrouw met felrode ballonnen in haar armen voor een blauwe achtergrond staat. „Rood en blauw zijn de kleuren van de politieke partij van haar vader, dus die kleuren spraken haar aan.”

Het optimisme uit Boatengs beelden komt overeen met zijn eigen houding. „Ik ben altijd vrolijk”, zegt hij. Zelfs nu het relatief welvarende en stabiele Ghana wordt geteisterd door torenhoge schulden, inflatie die oploopt tot wel 50 procent en veiligheidsrisico’s van jihadistische groepen in de regio. Binnenlandse politiek heeft geen plek in zijn werk, hij wil vreugde verspreiden. „Aanstekelijke lach”, staat er in het Instagram-bijschrift van de foto van de koning op het strand.

Derrick Ofosu Boateng is dit jaar via Nieuw werk vanis dit jaar via Homecoming Gallery te zien op verschillende plekken in Amsterdam. Tot 16/4, Mendo Hotel de l’Europe, 4/5 t/m 7/5, KunstRAI, 21/9 t/m 24/9 op fotobeurs Unseen.