Biden aangekomen in onrustig Noord-Ierland voor kort bezoek

De Amerikaanse president Joe Biden is dinsdagavond aangekomen in Belfast. Hij brengt een kort bezoek aan Noord-Ierland, waar hij woensdag een reeks afspraken op de agenda heeft staan. Het is al weken onrustig in het land, maar dat was voor Biden geen reden om zijn bezoek af te zeggen, zei hij volgens internationale persbureaus. De president is in Noord-Ierland om te markeren dat 25 jaar geleden het Goedevrijdagakkoord is ondertekend, waarmee een eind kwam aan de gewelddadige strijd tussen katholieke nationalisten en protestantse unionisten.

Het dreigingsniveau in Noord-Ierland was twee weken geleden al verhoogd naar ernstig — waarmee een aanslag zeer waarschijnlijk wordt geacht — nadat een politie-inspecteur was neergeschoten. In Londenderry, zo’n 110 kilometer van Belfast vandaan, vond de politie dinsdag vier pijpbommen op een begraafplaats. Dat zijn geïmproviseerde explosieven die de politie in verband brengt met de nationalisten die maandag voor onrust zorgden. Toen bekogelde een groep gemaskerde demonstranten een politiewagen met brandbommen.

Biden werd op het vliegveld van Belfast verwelkomd door de Britse premier Rishi Sunak, met wie hij woensdagochtend weer een ontmoeting heeft. Daarna spreekt de Amerikaanse president met de leiders van de vijf belangrijkste politieke partijen in Noord-Ierland. Biden sluit het bezoek af met een toespraak bij de universiteit van Ulster in Belfast. Hij reist vervolgens door naar Ierland voor een bezoek van drie dagen. Biden zal daar onder meer het parlement in Dublin toespreken en huizen van zijn voorouders bezoeken.

Lees ook: De jongeren in Noord-Ierland willen vooruit. Get over it!