Ballet in oorlogstijd: het Oekraïense Nationale Ballet danst door

In de Zuid-Oekraïense stad Odesa geeft het Nationale Theater voor Opera en Ballet nog volop voorstellingen. De Nederlandse choreograaf Gerard Mosterd studeerde er begin deze maand met het gezelschap Carmina Burana in. Nu reist hij met het koor, orkest en balletgezelschap van het Nationaal Theater door Nederland. Hoe is het om te repeteren en op te treden in een land in oorlog? Een verslag in dagboekvorm.

Februari 2020

Vlak voor de pandemie

Als producent en choreograaf haalt Mosterd al jaren voorstellingen uit Zuid-Oost Azië naar Nederland. Sinds 2016 presenteert hij ook voorstellingen uit Oost-Europa: klassiekers uit het ballet- en operarepertoire. Ook het repertoire van de groep in Odesa is oerklassiek, nog volledig verankerd in de Sovjet-erfenis. Mosterd werd gevraagd Carl Orffs Carmina Burana („een soort Efteling-enscenering”) te moderniseren. „Het was best een gok. Mijn bewegingsstijl is hedendaagser, geabstraheerd en met een multidisciplinair concept. Heel geschikt voor een westers publiek, maar nieuw voor zowel dansers als publiek in Oekraïne. Na de première in Odesa in februari 2020 kon de tournee in Vlaanderen door de covid-lockdown niet doorgaan. In november 2021 hebben we er negen keer opgetreden.”

1 april 2023

Odesa (401 dagen na de Russische invasie van Oekraïne)

„Van de originele cast zijn twee dansers uitgevallen: één is geblesseerd, de ander is naar Canada gevlucht. Met mijn assistent reis ik naar Odesa om de vervangers hun rol te leren voor de tournee in Nederland. Eerst zijn we naar Warschau gevlogen, van daaruit opnieuw een vlucht naar Kishinev in Moldavië. Per auto vervolgden we de reis, door een stil, leeg land, naar het zuiden. Noordelijker, in Transnistrië, heeft Rusland al jaren troepen gelegerd. Bij de grensovergang met Oekraïne was het verbazingwekkend kalm. Geloof het of niet; ze vroegen of ik wel wist dat het land in oorlog is! In Odesa merk je dat vooral aan de sfeer. Je voelt de onderhuidse spanning. Het centrum loopt denk ik geen gevaar: dat is van te groot historisch belang voor de dictator in Moskou. Hij ziet het als deel van Nova Rossiya, het Oekraïense territorium dat Catharina de Grote inlijfde als kolonie van Rusland. De mensen hebben zich aangepast aan het leven onder dreiging. In het weekend gaan jongeren ook gewoon uit.”

Beeld uit Carmina Burana door Nationale Theater voor Opera en Ballet Odesa. Foto Dmitry Skortsov

3 april 2023

Odesa

„Er ligt flinke druk op de repetities. De nieuwe jongens moeten in no time hun rollen leren, terwijl ik al blij mag zijn als ik drie kwartier repetitietijd krijg. Er zijn namelijk vrijwel elke dag voorstellingen. Zeven, acht voorstellingen per week is geen uitzondering, ondanks het personeelstekort als gevolg van de mobilisatie én gevluchte mannen. Het publiek zoekt afleiding en trotseert het luchtalarm, dat regelmatig klinkt. Dan wordt de voorstelling gestaakt en moet iedereen de schuilkelder in. In het gezelschap heerst, net als in heel Oekraïne, een enorm gevoel van saamhorigheid en vastberadenheid. Oekraïeners en Georgiërs dansen vreedzaam naast de Russen en Belarussen die zijn gebleven. Of ze nog terug kunnen? Waarschijnlijk willen ze dat niet eens; zij zíen wat Poetin aanricht, hun families thuis niet. De Oekraïense dansers hebben vrijstelling van militaire dienst. Al kan dat elk moment veranderen.”

4 april 2023

Odesa

„Ik was na middernacht nog aan het werk in mijn hotel, vlakbij het theater. Met het raam open, want de verwarming stond veel te hoog en kon niet lager worden gezet. Op een gegeven moment hoorde ik heel harde explosies. Hoewel het denk ik een kilometer of twee verderop was, richting de Zwarte Zee, was het toch heel beklemmend. Ik kon het suizen horen van de projectielen die door de lucht vlogen. Het bleef maar aanhouden. Ik weet niet wat ik had gedaan als het dichterbij was gekomen. Ik had er wel rekening mee gehouden, maar als je het meemaakt… „’s Ochtends in de studio hoorde ik dat het Iraanse kamikazedrones waren geweest. Iedereen was geradbraakt. ‘Sorry dat je dit moet meemaken’, zeiden de dansers. ‘Wij maken dit al een jaar mee, maar we hopen dat we zullen overwinnen.’ Ik heb de dansers kort laten repeteren, zodat ze naar hun kinderen konden. Volwassenen kunnen nog beredeneren dat er luchtafweer is, maar voor de kinderen is het traumatiserend.”

Beeld uit Carmina Burana door Nationale Theater voor Opera en Ballet Odesa. Foto Dmitry Skortsov

8 april 2023

Nederland

„Vanochtend zijn dansers, zangers en orkest, 130 man, na twee dagen reizen in Nederland gearriveerd voor de tournee. Er was vertraging bij de Poolse grens; Oekraïense mannen worden zwaar gecontroleerd wegens de mobilisatie. Het hele gezelschap heeft speciale toestemming gekregen om het land uit te mogen voor deze tournee. Voor de Oekraïense regering is de Oekraïense cultuur ook een wapen. Toch blijft het risico bestaan dat ze worden opgeroepen als de situatie verandert. Dan had ik de voorstellingen moeten cancelen. In het recreatiepark bij Eindhoven waar we verblijven is iedereen meteen in bed gedoken. ’s Middags om vier uur hebben we de generale gedaan – een enorme tour de force. Morgenavond première.”

10 april 2023

Nederland

„Gisteravond was de première enorm ontroerend. De zaal in Maastricht zat overvol, het applaus na de voorstelling was eindeloos. Het gezelschap heeft getwijfeld of ze het Oekraïense volkslied zouden zingen, omdat dat meteen zo’n politiek statement is. Maar ja, het feit dat ze hier optreden, ís al politiek. Bij het publiek vloeiden tijdens het zingen ook tranen en onder de dansers was de ontroering gigantisch. Zij staan ver van hun land op het podium, om te laten zien dat Oekraïne het recht heeft Oekraïne te zijn.”

