ACM is akkoord: Roompot mag Landal GreenParks overnemen

Vakantieparkbedrijf Roompot mag concurrent Landal GreenParks overnemen, heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) woensdag bekendgemaakt. Voorwaarde is de verkoop van dertig vakantieparken aan Dormio Group, die al in gang is gezet.

Roompot kondigde bijna twee jaar geleden aan Landal te willen kopen, maar de ACM maakte zich zorgen dat het bedrijf daarmee een te groot deel van de markt in handen zou krijgen. Een monopoliepositie van Roompot zou tot hogere prijzen kunnen leiden, niet alleen bij de huizenparken maar ook bij andere diensten zoals beheer van vakantiewoningen die de twee bedrijven aanbieden.

Dat probleem is afgewend met de verkoop van de dertig parken aan Dormio, verwacht de ACM. „Het bedrijf wordt met de toevoeging van dertig parken en aangekondigde investeringen door Dormio zelf, een substantiële speler in de recreatiesector. Daardoor kunnen prijzen voor consumenten en bedrijven concurrerend blijven.”

Koos of Bollo

„We zijn blij dat we bijna twee jaar na de aankondiging kunnen doorgaan”, reageert een woordvoerder van Roompot tegenover NRC. „Het is het begin van een toekomst die we samen willen schrijven, in Nederland en in Europa.”

Toch hangt er ook een bedroefde sfeer, zegt de woordvoerder. „We moeten afscheid nemen van enkele collega’s.” Hij doelt niet op ontslagen, maar op personeel dat naar Dormio verhuist. Bij vier van de dertig afgestoten parken werkte personeel van Roompot of Landal, de rest werd door andere bedrijven uitgebaat.

Na de overname en de verkoop van de dertig parken hebben Roompot en Landal samen nog 305 parken in elf landen. Voor de gasten verandert er niets, benadrukt de woordvoerder. „Een gast die boekt bij Landal zal bij aankomst de Landal-vlag zien wapperen en Bollo Beer op het park zien. Bij Roompot blijft het gewoon Koos Konijn.”

