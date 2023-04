‘Aards, een beetje bitter en heerlijk fris’

De brandnetels en de daslook groeien weelderig in mijn volkstuin. Het is tijd voor een groene voorjaarssoep, denk ik. Thuis zie ik dat ik niet genoeg heb geplukt voor een soep. Dan valt mijn oog op de wildplukpesto in NRC, tachtig gram daslook en brandnetels, dat heb ik wel. Walnoten en olijfolie heb ik in huis en een stukje pecorino is zo gekocht. Het wassen van brandnetels is altijd een klus. Een paar rubberen handschoenen voorkomt branderige handen.

Kruiden, gebrande noten en geraspte kaas in de keukenmachine draaien en dan de olijfolie langzaam erbij schenken. Ik heb een kneepje citroensap toegevoegd. Een paar minuten later heb ik een grote pot groene, glanzende lentepesto.

Dan water met wat zout aan de kook brengen en 200 gram tagliatelle koken.

Vóór het afgieten een kopje kookwater bewaren. Vier flinke eetlepels pesto door de pasta roeren. Losroeren met wat kookwater en wat geraspte pecorino overheen strooien. Bij het eten proef ik de lente, aards en een beetje bitter maar heerlijk fris. De daslook zorgt voor een subtiel vleugje knoflook.