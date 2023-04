Zeker honderd doden bij luchtaanvallen junta Myanmar

Bij een reeks luchtaanvallen op een dorp in de regio Sagaing in Myanmar zijn honderd mensen om het leven gekomen. Dat schrijft persbureau AP op basis van lokale media. De aanvallen zouden hebben plaatsgevonden tijdens de openingsceremonie van een door de oppositiecoalitie gerund stadskantoor in het dorp.

Lokale media melden dat straaljagers van de militaire junta twee bommen lieten vallen en vervolgens het vuur openden op de aanwezige menigte. Onder de doden zouden ook veel vrouwen en kinderen zijn. Indien het dodentaal daadwerkelijk onafhankelijk bevestigd wordt, zou het gaan om de dodelijkste geweldsescalatie sinds het begin van de staatsgreep in Myanmar twee jaar geleden.

Amnesty International heeft het geweld in een reactie veroordeeld. „Onwettige luchtaanvallen waarbij burgers worden gedood en verwond en huizen worden verwoest, zijn een handelsmerk van het Myanmarese leger, dat zich tot het uiterste inspant om het verzet te breken en de bevolking angst aan te jagen”, schrijft de organisatie. „De burgers van Myanmar zijn het slachtoffer van deze misselijkmakende tactieken.” Amnesty roept landen op om te stoppen met het exporteren van vliegtuigbrandstof naar Myanmar, zodat het leger geen luchtaanvallen meer kan uitvoeren.

De afgelopen dagen zijn de gevechten tussen antiregeringsmilities en het nationale leger op verschillende plekken in Myanmar opgelaaid, waardoor duizenden Myanmarezen richting Thailand zijn gevlucht. Sinds het leger in 2021 de macht overnam hebben betogers, etnische minderheden en oppositiepartijen de wapens opgepakt en wordt er vanuit de rurale regio’s gewapend verzet gevoerd tegen de militaire machtshebbers. In de afgelopen twee jaar zijn duizenden mensen om het leven gekomen bij de gewelddadigheden. Honderden journalisten, activisten en oppositiepolitici zijn opgepakt en sommigen van hen zijn geëxecuteerd.

Lees ook: In de jungle van Myanmar werken verzetsgroepen samen tegen de junta