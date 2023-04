Toespraak Macron in Den Haag verstoord door betogers

Betogers hebben de toespraak van de Franse president Emmanuel Macron in de concertzaal van Amare in Den Haag dinsdag verstoord. Kort nadat Macron begon met spreken over de toekomst van Europa, begonnen mensen vanaf het balkon achter het spreekgestoelte naar de president te schreeuwen. De betogers werden na ongeveer een halve minuut weggehaald door de beveiliging, waarna Macron zijn toespraak kon voortzetten.

„Waar is de Franse democratie?”, riep een van de betogers. Ook werd geroepen dat de Franse president te weinig deed tegen klimaatverandering. Andere demonstranten refereerden aan de pensioenhervormingen in Frankrijk en de massale protesten tegen die plannen. Op een van de spandoeken die werd uitgerold stond dat Macron een „president van geweld en hypocrisie” was.

Staatsbezoek

Macron kwam dinsdagochtend met zijn vrouw Brigitte aan in Nederland voor het eerste Franse staatsbezoek in 23 jaar tijd. Hij werd onthaald met een serie saluutschoten bij het IJ in Amsterdam en legde rond het middaguur een krans op de Dam, waar ze welkom geheten werden door koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Ook premier Mark Rutte (VVD) en andere leden van het Nederlandse en Franse kabinet waren aanwezig.

Vanavond is Macron te gast op een staatsbanket in het Paleis op de Dam in Amsterdam, waar hij en koning Willem-Alexander verdere toespraken geven. Woensdag bezoekt de Franse president samen met Rutte de Vermeer-tentoonstelling in het Rijksmuseum en zal hij de Universiteit van Amsterdam aandoen.