Met mijn 91-jarige moeder maak ik een autoritje door de bollen. Ze is herstellende van twee keer griep en twee valpartijen, en broos. „Ik heb een nieuwtje, mam”, zeg ik. „Ik ga komend jaar, een jaar voor mijn AOW-datum, met pensioen.” Het blijft stil naast me, het blijft lang stil. Ze heeft duidelijk moeite om dit nieuws te verteren. „Wat voel ik me nu oud”, zegt ze dan, „met een gepensioneerd kind.”

