Stikstofprofessoren: maak beleid waar boeren op kunnen sturen

Het Nederlandse stikstofbeleid moet veel eenvoudiger. Dat zeggen de twee meest vooraanstaande stikstofexperts van Nederland, Jan Willem Erisman en Wim de Vries, in een interview met NRC. De huidige stikstofnorm is te onduidelijk voor individuele veehouders.

Hoogleraren Erisman (milieu en duurzaamheid, Universiteit Leiden) en De Vries (milieusysteemanalyse, Wageningen University & Research) onderzoeken momenteel in opdracht van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) of er een alternatief bestaat voor de huidige stikstofnorm, de ‘kritische depositiewaarde’ (KDW). Volgende maand zouden zij hun bevindingen publiceren, al heeft de minister besloten om het essay gelijk al te publiceren.

De huidige stikstofnorm is te onduidelijk op bedrijfsniveau, vinden Erisman en De Vries. „Het is voor een individuele boer niet duidelijk waar hij of zij nu voor aangeslagen wordt”, zegt De Vries. „Het is alsof je tegen een zaal van honderd mensen zegt dat ze een groot rapport moeten schrijven, maar je de taken niet verdeelt. Daar komt geen bal van terecht.” De wetenschappers willen boeren duidelijkheid geven met een uitstootplafond. De veehouders kunnen dan zelf hun bedrijf aanpassen om aan de norm te voldoen.

Naast een uitstootplafond stellen de wetenschappers voor om ‘randzones’ rond natuurgebieden aan te leggen, waar nog zeer weinig uitstoot mogelijk is. Op de Veluwe zou een bufferzone van 500 meter gevolgen hebben voor ruim 400 veehouderijen, blijkt uit een analyse van NRC.

Gebieden buiten de randzone moeten een uitstootplafond krijgen. Dat zou voor het hele land dezelfde, relatief strenge uitstootnorm kunnen zijn. Een andere optie is om de uitstootnorm per gebied in te richten, op een kleinere schaal dan provincies.

Welke gebiedsnorm geïmplementeerd wordt, laten de hoogleraren aan de politiek over, die idealiter ook de landbouwsector raadpleegt. „Je moet duidelijk uitleggen wat de consequenties zijn”, zegt Jan Willem Erisman. „Wil je een hele strenge norm die voor iedereen gelijk is, of wil je een norm die per gebied gespecificeerd is, met als gevolg dat – ja, sorry – sommige boeren wier bedrijven dichter bij natuurgebieden liggen hun stikstofuitstoot meer moeten reduceren dan anderen?”

Iedereen dezelfde norm is simpeler, zegt De Vries, maar het gebiedsgerichte alternatief is effectiever en goedkoper. „Je hebt een keuze te maken. Er landt al veertig jaar te veel stikstof op de natuurgebieden.”

‘Onbevredigend instrument’

De aanpak die Erisman en De Vries voorstellen, verschilt fors van de huidige aanpak van het kabinet. Die gaat uit van de kritische depositiewaarde. Die norm gaat niet over de uitstoot van stikstof, maar over hoeveel stikstof er op een natuurgebied mag terecht komen. In de wet is vastgelegd dat deze norm niet mag worden overschreden in minimaal 74 procent van de natuurgebieden.

Regeringsadviseur Johan Remkes gaf afgelopen november, in zijn advies over een uitweg uit de stikstofcrisis, opdracht om op termijn een ‘andere juridisch houdbare systematiek’ voor de stikstofnorm in de wet te zetten. „Iedereen aan tafel had in de gaten dat de KDW voor de individuele boer een onbevredigend instrument is, omdat men er zelf niet op kan sturen”, zei Remkes destijds.

Van Caroline van der Plas, leider van BBB, moet de kritische depositiewaarde helemaal uit de wet, herhaalde ze dinsdag nog in haar gesprek met Eurocommissaris Timmermans.

Wat Erisman en De Vries betreft mag de kritische depositiewaarde blijven. „De stikstofwet is er voor de overheid, niet voor de boeren”, zegt Erisman. De depositiewaarde blijft „richtinggevend” voor het overheidsbeleid. „Je moet altijd een koppeling met depositie houden”, zegt Erisman. „Dat kan niet anders, want de natuur laat zich niet makkelijk normeren.” Per hectare, zo stellen de hoogleraren voor, wordt op basis van de kritische depositiewaarde een maximale stikstofuitstoot berekend waarbij de natuurgebieden niet overbelast worden.

