Staat in beroep om afwijzing krimpplan Schiphol

De staat gaat in hoger beroep tegen de afwijzing van de kabinetsplannen om op korte termijn de vliegcapaciteit van Schiphol te beperken.

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) meldde dinsdagmorgen aan de Tweede Kamer dat de staat een spoedappèl heeft ingesteld. Dinsdag spreekt Harbers met de Kamer over het thema ‘duurzame luchtvaart’.

De rechtbank in Haarlem bepaalde vorige week woensdag dat de staat niet de juiste Europese regels heeft gevolgd bij zijn krimpplannen voor Schiphol. Het kort geding was aangespannen door KLM en andere luchtvaartmaatschappijen en luchtvaartorganisaties.

Minister Harbers wilde het aantal vliegbewegingen op de luchthaven in twee stappen terugbrengen: van maximaal 500.000 naar 460.000 in november 2023, en naar 440.000 een jaar later.

Bij de eerste stap had Harbers ook een ‘zorgvuldig proces’ (balanced approach-procedure) moeten volgen. Die schrijft de Europese Commissie voor in de verordening voor geluidgerelateerde exploitatiebeperking op luchthavens. Bij de tweede stap volgt Harbers inmiddels deze procedure wel. De procedure houdt in dat eerst alle opties moeten worden onderzocht om de geluidhinder te beperken (meer woningisolatie, andere aanvliegroutes) voordat een verlaging van het aantal vliegbewegingen mag worden ingesteld.

Lees ook: Omwonenden van Schiphol voelen zich opnieuw in de steek gelaten. ‘Er is veel te veel vliegtuiglawaai voor een gezonde leefomgeving’

Gedogen

Over het vonnis van woensdag schrijft Harbers: „De uitspraak is niet in het belang van de omwonenden van Schiphol. Het herstel van hun rechtspositie kan nog niet worden gerealiseerd.” Hierbij doelt de minister op het feit dat al sinds 2015 – ten koste van de leefomgeving rondom de luchthaven – wordt toegestaan dat vliegtuigen meer lawaai maken dan is afgesproken met alle betrokkenen. Meer vliegtuigherrie wordt gedoogd op sommige locaties zolang de totale geluidsoverlast per saldo maar binnen de afspraken blijft.

Het gedogen volgde uit afspraken die op redelijke termijn in het zogenoemde luchthavenverkeersbesluit moesten worden opgenomen. Maar daar is het nooit van gekomen door onder meer de stikstofproblematiek.

Op last van de rechtbank in Haarlem moet dit gedogen (‘anticiperend handhaven’) nu worden voortgezet totdat een nieuw luchthavenverkeersbesluit is aangenomen. Wanneer dat is, hangt onder meer samen met de stikstofkwestie.

Het is nog niet bekend of Schiphol ook in hoger beroep gaat.