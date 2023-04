Rijke stedelijke elite vult zwembaden met water dat anderen tekortkomen, blijkt uit studie

Overconsumptie van water door de rijke stedelijke elite is een grotere oorzaak van wereldwijde watertekorten dan klimaatverandering en bevolkingsgroei. Dat heeft een internationale samenstelling van onderzoekers van universiteiten in Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk geconcludeerd in een maandag gepubliceerd onderzoek in wetenschappelijk tijdschrift Nature Sustainability.

De ongelijke verdeling van kapitaal maakt dat rijke mensen de schaarse hoeveelheid water gebruiken om hun zwembaden te vullen, tuinen te sproeien en auto’s te wassen, terwijl het minderbedeelden aan voldoende drink- en waswater ontbreekt.

De onderzoekers baseren hun conclusie op een casestudy in Kaapstad, waar de economische elite en hoge middenklasse iets meer dan een achtste van de bevolking uitmaken, maar tezamen meer dan de helft van al het water gebruiken. En hoewel ruim 61 procent van de Zuid-Afrikaanse miljoenenstad uit armen en inwoners met een laag inkomen bestaat, zijn zij verantwoordelijk voor slechts iets meer dan een kwart (27,3 procent) van de volledige waterconsumptie.

Ongelijke verdeling

In eerdere onderzoeken hebben wetenschappers watertekorten als groeiend (stedelijk) probleem hoofdzakelijk geduid als gevolg van klimaatverandering en bevolkingsgroei. De auteurs van het onderzoek in Nature Sustainability leggen de nadruk juist op de ongelijke verdeling van het beschikbare water.

In de afgelopen twee decennia hebben meer dan tachtig metropolen over de hele wereld te kampen gehad met watertekorten als gevolg van droogte en overconsumptie. Voorspellingen van wetenschappers beloven bovendien weinig beterschap: de Verenigde Naties waarschuwden vorige maand op de eerste waterconferentie in een halve eeuw dat een wereldwijde watercrisis aanstaande is. Secretaris-generaal van de VN António Guterres sprak toen ook van „vampirische overconsumptie” van het „levensbloed van de mensheid”.