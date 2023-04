Onverwachts 'bezoek' van radicale boeren: hoe het boerenverzet verhardt

Het boerenverzet, dat sinds 2019 strijdt tegen het stikstofbeleid, verhardt. Radicale boeren intimideren bestuurders van boerenorganisaties, zodat zij het overleg met het kabinet over stikstof staken, vertelt redacteur Wilmer Heck. Hebben hun tactieken effect?

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl