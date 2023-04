Opnieuw massagraven van Wagner Groep-strijders gevonden in Rusland

Russische militair in legervoertuig bij de kerncentrale Zaporizja in het zuiden van Oekraïne. Foto Andrej Borodoelin/AFP

Tijdens de „gedeeltelijke mobilisatie" van september vorig jaar, waarbij meer dan 300.000 mensen werden opgeroepen, sloegen tienduizenden mannen op de vlucht, omdat ze niet naar het slagveld gestuurd wilden worden. Het Kremlin had na de chaotische mobilisatie van vorig jaar, waarbij ook mensen werden opgeroepen die vanwege hun leeftijd of medische toestand helemaal niet in staat waren te vechten, beloofd de „fouten" op te lossen.

Mannen die niet komen opdagen na hun digitale oproep krijgen volgens persbureau Reuters automatisch een verbod op reizen naar het buitenland opgelegd. De aanpassing van de wet komt op het moment dat volop wordt gespeculeerd over een tweede Russische mobilisatieronde om de oorlog in Oekraïne te doen kantelen, al ontkent het Kremlin dat.

Het Russische parlement heeft ingestemd met aanpassingen van de wet voor militaire dienstplicht, waardoor dienstplichtigen voortaan ook digitaal kunnen worden opgeroepen en het land niet meer kunnen ontvluchten. Dat meldt de onafhankelijke online krant The Moscow Times . Met de nieuwe regels krijgen jongens en mannen die het leger in moeten, naast de traditionele brief die persoonlijk overhandigd wordt door de lokale rekruteringsambtenaar of de werkgever, ook elektronisch bericht via een online portal.

De Wagner Groep van Jevgeni Prigozjin stuurt huurlingen naar diverse landen om daar overheden of rebellengroepen te steunen. De groep is al langer actief in meerdere Afrikaanse landen, maar levert ook in Oekraïne grote militaire bijdragen. Dat doet het aan de zijde van de Russische krijgsmacht, al waren er de afgelopen maanden tekenen dat er een conflict was ontstaan tussen Prigozjin enerzijds en de Russische legertop anderzijds. Een embleem van de Wagner Groep op een graf. Het gaat hier niet om een van de nieuw gevonden graven uit het nieuwsbericht. Foto Natalia Kolesnikova / AFP)

Familieleden van ten minste 42 gesneuvelde militairen wisten niet dat hun dierbaren waren omgekomen en moesten via de BBC erachter komen waar hun laatste rustplaats zich bevond. Een vrouw vertelde dat de Wagner Groep zelfs ontkende dat haar zoon was omgekomen. Het huurlingenleger ronselt veel nieuwe rekruten onder gedetineerden, vaak met de belofte van verkorting of kwijtschelding van hun gevangenisstraf. Betrokkenen vertellen hoe deze criminelen tijdens militaire operaties naar de voorste gelederen worden gedirigeerd, waardoor velen van hen omkomen.

De graven werden gevonden in Rusland, in Novosibirsk, Irkoetsk, Sverdlovsk en Moskou. Ook in het Oekraïense Loehansk, door Rusland bezet, werden graven gevonden. De kruizen op de gevonden graven bevatten bloemenkransen met daarop het logo van de Wagner Groep. Eerder dit jaar vonden onderzoekers al locaties waar leden van de Wagner Groep waren begraven.

Opnieuw hebben onderzoekers in diverse Russische regio’s begraafplaatsen gevonden van in Oekraïne gesneuvelde strijders van de Wagner Groep. Dat meldt de BBC dinsdag op basis van eigen onderzoek . Tot nu toe zijn er zeven massagraven gevonden waar minstens 995 lichamen zouden liggen.

Amerikaanse bondgenoot Egypte ‘gaf opdracht heimelijk raketten te leveren aan Rusland’

De Egyptische president Abdel-Fattah al-Sisi heeft hooggeplaatste militairen opdracht gegeven om 40.000 raketten te produceren en te leveren aan Rusland. Dat meldt de Amerikaanse krant The Washington Post dinsdag op basis van gelekte documenten van de Amerikaanse overheid. De opdracht van Sisi was om de wapens clandestien te leveren om „problemen met het Westen uit de weg te gaan”.

Egypte is een belangrijke Amerikaanse bondgenoot in het Midden-Oosten, en ontvangt vele honderden miljoenen per jaar aan (militaire) steun. Diplomatiek gezien is de onthulling dus saillant. De Egyptische ambassadeur in de VS ontkent niet, maar zegt dat Egypte internationaal recht onderschrijft en vooral op afstand van het conflict wil blijven. Op anonieme basis zei een Amerikaanse functionaris tegen The Washington Post dat er geen tekenen zijn dat het plan van Sisi is uitgevoerd. Het Amerikaanse ministerie van Justitie doet onderzoek naar de lekken, aldus het Pentagon.

Het Egypte-document is onderdeel van een grotere lek van documenten die via het platform Discord zijn verspreid. Meer dan honderd ‘top secret’-documenten werden begin maart gelekt via Discord en kort daarop weer verwijderd. Een deel kon achterhaald worden.

Dat Rusland Egyptische wapens goed zou kunnen gebruiken staat buiten kijf. Russische troepen komen allerlei soorten wapens en munitie tekort, van raketten en granaten tot kogels voor geweren. Noord-Korea en Iran leveren al wapens aan Rusland. Bondgenoot en industriële grootmacht China lijkt wapenleveringen te overwegen.

