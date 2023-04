Negentien meisjes en vrouwen deden inmiddels aangifte tegen 24-jarige Gianni de W. wegens ‘sextortion’

Negentien meisjes en vrouwen hebben op dit moment aangifte gedaan tegen Gianni de W. (24) vanwege sextortion: afpersing met seksueel getint beeldmateriaal. Dat heeft de officier van justitie dinsdag medegedeeld tijdens een drukbezochte pro-formazitting in de rechtbank in Breda, die De W. zelf liet schieten. Nog nooit werd in Nederland een rechtszaak over sextortion van deze omvang behandeld.

De twintiger uit het Noord-Brabantse Etten-Leur, die voor zijn arrestatie werkzaam was als systeembeheerder, wordt ervan verdacht meer dan honderd — hoofdzakelijk minderjarige — meisjes en vrouwen overgehaald te hebben om naaktbeelden van zichzelf te sturen. Daar werden de slachtoffers vervolgens mee afgeperst: als ze er niet nóg meer stuurden, dan zou De W. de naaktfoto’s of -video’s online zetten.

De politie heeft inmiddels van 37 meerderjarige en 93 minderjarige slachtoffers de identiteit vastgesteld. In januari maakte het Openbaar Ministerie bekend dat De W. op 11 oktober was gearresteerd, nadat de politie 150 mappen met verschillende meisjesnamen op zijn computer had gevonden. Hij kwam in het politievizier nadat een meisje uit Noord-Holland aangifte tegen hem had gedaan, omdat zij als 15-jarige door hem was afgeperst.

De W. ging volgens het OM telkens op dezelfde manier te werk. Onder een valse naam kwam hij met meisjes en vrouwen in contact via sociale media, waarna hij ze aanspoorde naaktfoto’s te sturen in ruil van geld. Als dat hem was gelukt zette hij zijn slachtoffers klem. Volgens het OM moesten de meisjes soms „zeer vergaande” seksuele handelingen voor hem verrichten op camera. De politie denkt nog 3 tot 6 maanden nodig te hebben om het onderzoek af te ronden.