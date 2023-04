Massale voedselvergiftiging bij Spaans kookprogramma

Een uitzonderlijke gebeurtenis bij de Spaanse versie van de culinaire talentenshow MasterChef. Tijdens opnames van het programma, waarin deelnemers gerechten voorbereiden en voorschotelen aan gasten, hebben zeker 44 mensen voedselvergiftiging opgelopen.

De opnames werden gemaakt in het grootste aquarium van Europa, L’Oceanogràfic, in Valencia. De deelnemers moesten in twee ploegen gerechten voorbereiden voor de 120 medewerkers van het aquarium, ter ere van de twintigste verjaardag ervan. Thema was ‘het zeeleven’: er werd met verschillende soorten zeevruchten gekookt.

Op het menu stond een fusion van Aziatische en mediterrane gerechten, met mosselen, oesters, zeebaars en een Japanse cheesecake met algen. Maar er bleek iets goed mis te zijn met het menu, want tientallen medewerkers werden onwel.

Spoedeisende hulp

Een van de aquariummedewerksters, Irene, deed haar beklag op Twitter. Ze schreef dat zeker zeventig van haar collega’s ziek zijn geworden en dat ze een hel heeft doorgemaakt. „Ik ben met hevige buikgriep behandeld op de spoedeisende hulp. Ze hebben Primperan in mijn kont gespoten, een middel om de symptomen te remmen. Ik ben in drie dagen tijd vijf kilo afgevallen. Bedankt MasterChef, voor de slechtste eetervaring die ik ooit in mijn leven heb gehad.”

L’Oceanogràfic heeft na verschillende meldingen van medewerkers contact opgenomen met MasterChef. De gezondheidsautoriteiten zijn vervolgens een onderzoek gestart.

Shine Iberia, de producent van het populaire kookprogramma, erkent dat er problemen waren met het eten en biedt zijn excuses aan. „Dit is een absoluut uitzonderlijk geval in elf jaar MasterChef Spanje, waarbij het een absolute prioriteit is om de voedselkwaliteit te garanderen.”