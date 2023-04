Laag btw-tarief volgens onderzoek ‘inefficiënt’

Het lage btw-tarief van 9 procent is inefficiënt in het behalen van de gestelde doelen en de regeling is ook duur. Dat concluderen de onderzoeksbureaus Dialogic en Significant Public in een in opdracht van het kabinet opgesteld evaluatierapport.

Met het toekennen van een laag btw-tarief zouden burgers moeten worden aangemoedigd bepaalde producten of diensten te kopen en moet de belastingdruk voor mensen met een kleine portemonnee worden verlaagd. Daarnaast moet de maatregel helpen de zwarte markt te bestrijden en moeten bepaalde sectoren er mee ondersteund worden. Er wordt onder meer lagere btw geheven op etenswaren, medicijnen en culturele goederen en diensten.

Maar volgens de onderzoekers is het in 1969 ingevoerde lage btw-tarief „geen doelmatig instrument om de beoogde doelen te bereiken”. Zo profiteert de rijkste helft van de huishoudens „twee keer zo veel van de verlaagde btw” als de armste 50 procent. „Hoe draagkrachtiger een huishouden is, hoe meer (!) ze profiteert van de verlaagde btw”.

Terwijl de doelen nauwelijks worden bereikt is het lage btw-tarief wel erg duur. Naar verwachting loopt de schatkist dit jaar meer dan 13 miljard euro aan belastinginkomsten mis door het verlaagde tarief. Het algemene btw-tarief bedraagt momenteel 21 procent.

De onderzoekers raden het kabinet aan kritisch te kijken of de doelen van het lage btw-tarief nog wel relevant zijn en of er gerichte maatregelen zijn die beter werken, zoals verlaging van de inkomstenbelasting of subsidies. Staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën (CDA) gaat het rapport bestuderen en komt voor Prinsjesdag met een reactie namens het kabinet.