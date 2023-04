Italië roept noodtoestand uit om migratie

De Italiaanse regering heeft voor het hele land de noodtoestand uitgeroepen vanwege „een sterke stijging” van het aantal migranten dat aankomt via de Middellandse Zee, melden internationale persbureaus. Met de noodtoestand moet de opvang soepeler gaan verlopen en worden mensen die niet in Italië mogen blijven sneller teruggestuurd naar hun thuisland.

De regering heeft in eerste instantie vijf miljoen euro uitgetrokken voor noodmaatregelen, zoals het opzetten van nieuwe opvangcentra voor vluchtelingen in het zuiden van het land.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er dit jaar tot nu toe ruim 31.000 migranten aangekomen in Italië tegen ongeveer achtduizend in dezelfde periode vorig jaar, terwijl de nieuwe regering van premier Giorgia Meloni had beloofd een einde te maken aan de massa-immigratie. Alleen al de laatste drie dagen kwamen er zo’n drieduizend migranten aan land in Italië, van wie ongeveer tweeduizend op het eiland Lampedusa.

Minister Nello Musucemi van Civiele Bescherming en Maritieme Zaken spreekt in een persverklaring van een „absolute noodsituatie”. Hij benadrukt dat de noodtoestand de procedures weliswaar vergemakkelijkt, maar geen definitieve oplossing is. „Laat duidelijk zijn dat we het probleem hiermee niet oplossen en dat er een verantwoorde ingreep nodig is van de Europese Unie”.

Italië dringt er al langere tijd bij andere EU-lidstaten op aan om migranten over te nemen, maar het overleg daarover verloopt moeizaam. De noodtoestand zal zes maanden duren.