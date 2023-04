Hereniging na adoptie is soms ook stroef en pijnlijk

We kennen de scène wel uit het tv-programma Spoorloos. Het adoptiekind zoekt haar biologische ouders in een exotisch land. Een hele speurtocht, maar nu is het dan zover. De camera rolt, moeder en dochter staan aan gene zijde van het plein. Vochtige ogen, een hand voor de mond, een zucht. „O mijn god.” Dan de betraande omhelzing, liefst in slowmotion.

Dat is de cleane versie van de wereld, zegt filmmaker Davy Chou desgevraagd. Waar alles eindigt in berusting en verzoening. In Return to Seoul loopt het iets minder soepel met het Frans-Koreaanse adoptiekind Frederique ‘Freddie’: zij blijft in Zuid-Korea hangen na een ontmoeting met haar biologische vader.

Return to Seoul werd door Cannes geselecteerd, de filmpers droeg hem daar op handen: Davy Chou is nu met zijn hoofdrolspeler Park Ji-min op tournee in Amsterdam. De film begon met een echte ontmoeting, legt hij uit. Hij bezocht met een vriendin het Koreaanse filmfestival in Pusan: een Frans-Koreaans adoptiekind dat twee jaar in Zuid-Korea had gewoond en toen kennis had gemaakt met haar biologische vader.

Chou: „Tijdens een Soju-drinkfeestje zei ze opeens: ik wil mijn vader zien en heb hem net een sms gestuurd. Ga je mee morgen? Enfin, zij staat model voor het personage Freddie, dus dat impulsieve gedrag kende ik wel. We namen de bus en die dag werd het zaadje voor Return to Seoul gezaaid. De ontmoeting was namelijk zo raar en schokkend, totaal niet wat ik verwachtte. Het was anti-sentimenteel, heel stijf en gespannen. Ik voelde onderhuidse frustratie en woede van een vader en dochter die iets wilden delen dat er gewoon niet was. Ze spraken elkaars taal niet eens.”

Was hij vergelijkbaar met Freddies biologische vader in de film?

„De echte vader was niet zo’n dronkenlap, maar mijn vriendin zei – en dat verwerkte ik in de film – dat hij zijn pijn over haar heen braakte. Hij hield geen afstand. In de film lijkt de vader best aardig, maar hij dringt zich op en blijft maar sms’en. Dat irriteert Freddie. En dan leest hij haar ook nog even de les omdat ze dronken is? Alsof hij haar niet te vondeling legde, alsof hij na 25 jaar gewoon even dat vaderkostuum kan aantrekken. Het is een enorme mismatch.”

Wat verwachtte Freddie van zo’n ontmoeting met haar biologische ouders?

Park: „Ze wil een verklaring, denk ik: waarom dumpten ze haar? En ze is nieuwsgierig: wat herkent ze van zichzelf in hen? Maar eigenlijk wil ze iets demonstreren. Jullie wezen mij af, maar hier sta ik. Ik besta, ik leef, ik heb een identiteit. Ondanks jullie.”

Hoe troffen jullie elkaar?

Chou: „Ik werkte vanaf 2017 aan het script van Return to Seoul, maar Frans-Koreaanse actrices van haar leeftijd waren heel schaars. Tot een goede vriend, zelf een Koreaans adoptiekind, me op Ji-min wees. Haar ouders verhuisden naar Parijs toen ze negen was. In november 2020 dronken we koffie en spraken drie uur, toen wist ik dat ik Freddie had gevonden.”

Ik begreep dat jullie enorm kibbelden over het script.

Chou: „We zagen elkaar een tijdje niet. Zij had een expositie in Parijs, ik was in Cambodja. Toen ik terug in Frankrijk de opnames voorbereidde had ze twijfels bij het script. Zo begon een nieuwe fase in onze relatie: vechten. De rest mag zij vertellen.”

Park: „Ik vond het problematisch dat hij Freddie zo door mannenogen bekeek. Die male gaze. Maar ik dacht: daar komen we in een paar uurtjes wel uit. Het werd een hele maand.”

Chou: „Laten we het onderhandelingen noemen. We kwamen op een punt dat onze samenwerking op instorten stond. Toen dacht ik: is dat het me waard? Waarom drijf ik mijn zin zo door?”

Park: „Ik zou het geen onderhandeling noemen, het was geen debat over intellectuele concepten. Ik moest Freddie zijn, in haar geloven. Het ging mij om het systematische sociale geweld dat je als vrouw ervaart. Hij is een man, ik ben een vrouw. Ons gesprek werd vrij gewelddadig.”

Waar draaide het dan precies om?

Chou: „Een breekpunt was hoe Freddie eruitzag, met name in een nachtclub-scène.”

Park Ji-min: „Dat was het niet alleen.”

Chou: „Ik had Freddie daar voor ogen als … meer sexy: zwart minirokje, blonde pruik. Het filmcliché van de Aziatische femme fatale. Dat cliché bestaat ook in de echte wereld, maar ik maakte het mezelf te gemakkelijk, het is goed dat zij me uitdaagde. We kwamen uit op een krijgertype: The Matrix, The Girl With The Dragon Tattoo, punk, leer. Dat lijken details, maar details maken een film.”

En in dit geval: een gedenkwaardig personage.

Geef een knuffel en je krijgt een knietje

Vrouwen die aan kroonluchters slingeren, die als ze dronken zijn de tent overnemen: berg je dan maar. Freddie van Return to Seoul is er zo een: een adembenemend debuut van Park Ji-min. Als Freddie is ze onvoorspelbaar, wreed, een natuurkracht. Mannen zien haar als femme fatale, ze is gewoon eigen baas. Hou veilige afstand of donder op. Drieluik Return to Seoul is een karakterstudie van het 26-jarige Frans-Koreaans adoptiekind Fréderique – ‘Freddie’ – dat in Seoul op zoek gaat naar haar biologische ouders. Haar moeder wil haar niet zien, haar vader blijkt juist heel gretig, wat tot een verkrampte, onwennige hereniging leidt. Freddie moet weinig hebben van deze kleffe drankneus, hij dendert over haar grenzen. Ze moet maar snel Koreaans leren. Een kerel vindt hij ook wel voor haar. Waarna we Freddie jaren later treffen: ze bleef toch in Seoul plakken, heeft dates met oudere kerels en gaat als een beest tekeer in een nachtclub. En is het weer wat jaren later, als ze in de Franse wapenexport werkt, niet langer drinkt – maar nog steeds haar moeder zoekt. Adoptieperikelen zijn het thema: ontworteling, leegte, afwijzing. Dat is de simpele diagnose: door ‘onveilige hechting’ en verlatingsangst houdt Freddie iedereen op afstand. „Ik hoef maar met mijn vingers te knippen en je bent voor altijd uit mijn leven”, bijt ze een mak vriendje toe. Op naar de volgende fuckboy. Uiteraard maskeer die botheid vooral kwetsbaarheid. Toch is Freddie ook meer haar vaders dochter dat ze zou wensen – ze blijft hem opzoeken. Return to Seoul is als het volle leven: rommelig en echt. Maar in eerste plaats is het Freddie’s film. Je wilt haar een knuffel geven. Je weet dat je dan een knietje krijgt.

Drama Return to Seoul Regie: Davy Chou. Met: Louis-Do de Lencquesaing, Oh Kwang-Rok, Park Ji-min. Lengte: 117 min ●●●●●

