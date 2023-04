Doden en gewonden na beschietingen tussen Armenië en Azerbeidzjan

Militairen uit Armenië en Azerbeidzjan zijn dinsdag met elkaar in gevecht geraakt in de buurt van de betwiste regio Nagorno-Karabach. Dat meldt persbureau Reuters. Aan de Armeense kant zijn vier doden gemeld, aan de kant van Azerbeidzjan zouden drie militairen zijn omgekomen.

Wat de directe aanleiding was voor de beschietingen is niet duidelijk. Het ministerie van Defensie van Azerbeidzjan zegt dat hun militairen onder vuur werden genomen door Armeense militairen en de agressie beantwoordden. Andersom zegt Armenië dat hun militairen, die bezig waren met technische werkzaamheden, werden beschoten door soldaten uit Azerbeidzjan.

Het is al jaren onrustig in en rondom de enclave Nagorno-Karabach, dat internationaal als onderdeel van Azerbeidzjan wordt beschouwd, maar waar de meerderheid van de inwoners Armeens is. In 2020 stuurde Rusland een vredesmacht van duizenden militairen naar het gebied nadat het geweld tussen de twee landen was uitgemond in een zesweekse oorlog.

Regelmatig laaien de spanningen weer op en beschuldigen de partijen elkaar van het blokkeren van de toegang tot de enclave, het uitlokken van geweld of van directe gewelddadigheden. Ondanks vredesbesprekingen tussen de hoogste autoriteiten van beide landen blijft de situatie in het gebied gespannen en komen beschietingen zoals dinsdag vaker voor.