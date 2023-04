Deze Scandi-noirthriller is doorspekt met vrouwenpijn

Ze doet haar bijnaam, de ‘rockster van de Scandi-noirthriller’, eer aan. Voor het achterflapportret van Koekoeksjong poseerde Camilla Läckberg (48) in een zwart leren pak dat Bono niet zou misstaan.

Koekoeksjong is het elfde boek uit de populaire Fjällbacka-serie met de inspecteurs Patrik Hedström en Erica Falck. Fjällbacka is de streek aan de westkust van Zweden waar Läckberg is geboren. Een beroemd fotograaf is de dag voor een galerieopening vermoord aangetroffen tussen zijn kunstwerken. Een Nobelprijswinnaar wordt in zijn huis op een mini-eilandje voor de kust aangevallen. Ondertussen verdiept Falck zich in een decennia oude cold case: de moord op een transgender vrouw en haar dochtertje. De zaken blijken verbonden te zijn.

Met 31 miljoen verkochte boeken, waarvan alleen al meer dan 3 miljoen in Nederland, is Läckberg een van de succesvolste Zweedse thrillerauteurs. Niet slecht voor een afgestudeerd econoom die pas ging publiceren nadat ze met Kerst van haar eerste echtgenoot en haar ouders een cursus creatief schrijven cadeau had gekregen.

Zoals het hoort in Scandi-noirthrillers is het koud en duister in Koekoeksjong en zijn melancholie en maatschappelijke betrokkenheid wezenlijke bestanddelen. Dat laatste geldt vooral voor de passages over de transgenderwereld.

Maar anders dan illustere voorgangers als Sjöwall & Wahlöö, Henning Mankell en Håkan Nesser biedt Läckberg vrouwelijke lezers veel herkenningsmomenten. Inspecteur Falck voelt hoe de „premenopauze op haar afsluipt”. Een vriendin weidt uit over het leven zonder baarmoeder. De ongemakken van zwangerschap en borstkanker komen aan bod, en herhaaldelijk gaat het over de liefde tussen moeder en kind.

Falck houdt ervan om op Netflix Real Housewives Beverly Hills te bingewatchen. In recordtijd kan ze een zak snoep leeg eten. En ook doet ze aan wijnavondjes met vriendinnen en, met tegenzin, aan powerwalks.

De mannen in Koekoeksjong zijn wat eendimensionaler. Neem Rickard, de geldbeluste zoon van de Nobelprijswinnaar. Als zijn vriendin naakt uit de douche stapt, verbaast Rickard zich over zijn eigen lijf: „Dat fascineerde hem. Dat zijn hersenen zich aan haar konden ergeren, terwijl zijn penis als op commando op haar blote aanwezigheid reageerde.”

Läckberg laat haar personages niet heel verrassende dingen zeggen. De vrouw van de Nobelprijswinnaar is een beroemde uitgever. Als haar echtgenoot het belang van literatuur relativeert zegt zij: „Literatuur ís leven en dood. Mensen komen en gaan. Wij leven. Wij sterven. Maar de literatuur die we scheppen, leeft voort.” De eerder genoemde uitvreter Rickard vindt zijn ouders maar snobs, die niet begrijpen waar het in het leven werkelijk om draait: „Talent, intellect, begaafdheid – niets daarvan bezorgde je werkelijk status op de wijze zoals geld dat deed.”

Wie dit voor lief neemt kan zich met Läckberg vermaken. Koekoeksjong heeft vaart, biedt gevarieerde karakters en een verrassende plot.

