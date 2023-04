‘Chupa’ wil erg graag een Mexicaanse ‘E.T.’ zijn

Chupa van Jonás Cuarón doet denken aan de zonnebrillen die je overal ter wereld vindt op toeristenmarkten. Van op een afstandje lijkt er geen verschil met dure merken als Ray-Ban, pas als je dichterbij komt zie je dat er ‘Ray Berry’ op het montuur staat en dat de pootjes vastzitten met houtlijm. Chupa lijkt een Mexicaanse versie van E.T., maar is het nét niet, daarvoor mist het charme, orginaliteit en technische virtuositeit. Het wil zó graag die film zijn, dat het zijn eigen potentie verkwanselt.

De Amerikaanse Alex (vader dood, gepest op school) gaat met tegenzin op bezoek bij zijn excentrieke abuelo (grootvader) in Mexico. Hij is totaal veramerikaniseerd, zoals te zien op zijn T-shirts met Amerikaanse bands en tv-series. Alles verandert als hij een chupacabra (Nederlands: geitenzuiger) vindt, een mythisch Latijns-Amerikaans monster dat het bloed van geiten drinkt. Het blijkt een lief beest, een soort hyperintelligente, schattige kat. Maar het wezen loopt gevaar, een snode Amerikaan (Christian Slater) zoekt het omdat chupacabrabloed volgens de mythe genezende krachten bevat. Terwijl Alex met zijn neefjes en opa tegen de hebzuchtige Amerikanen strijdt, hervindt hij de liefde voor Mexico.

Het is een schattig en vaak grappig avontuur. Vooral Demián Bichir is charmant als vergeetachtige opa die ooit succesvol luchador (worstelaar) was. Zijn verhalen hierover smaken naar meer, net als de prachtige beelden van het Mexicaanse platteland.

Maar Chupa laat steken vallen. De computeranimatie lijkt uit de jaren negentig te komen. Christian Slater acteert alsof hij er alleen staat voor de centen. Maar het grootste probleem is dat de film zo slaafs is aan Hollywood-formules dat hij nooit écht Mexicaans durft te zijn. De mythe van de chupacabra wordt nauwelijks uitgediept. Ook aan de worstelgeschiedenis van opa, het leukste deel van de film en authentiek Mexicaans, wordt geen aandacht besteed. In plaats daarvan zijn het plotmechanismen voor een verhaal waarvan we weten hoe het eindigt.

Avontuur Chupa Regie: Jonás Cuarón. Met: Christian Slater, Evan Whitten, Demián Bichir. Lengte: 95 min. Te zien op Netflix. ●●●●●

